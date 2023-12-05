Внешнеторговые ограничения разгоняют продовольственную инфляцию

В годовом выражении в ноябре продовольственные цены росли заметно быстрее стоимости общей потребительской корзины — плюс 9,1% против 7,8% (потребление продовольствия при этом в целом остается на уровне 2022 года).

С целью сдержать ускоренный рост цен на социально значимые продукты питания власти вновь прибегают к запрету экспорта отдельных видов продукции. Были введены ограничения на вывоз яиц и мяса птицы, а затем правительство запретило экспорт твердых сортов пшеницы (на период с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года) — для стабилизации цен на производимую из нее продукцию. Совместно с Минэкономики Минсельхоз также инициировал установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС. Эта мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

В мониторинге продовольственной безопасности Всемирного банка от 4 декабря отмечается, что с 9 ноября 2023 года индексы цен на сельскохозяйственную продукцию и экспортные цены на нее выросли на 2% и 6% соответственно. Индекс цен на зерновые снизился при этом на 3%, а внутренняя продовольственная инфляция в странах с низкими, средними и высокими доходами остается повышенной. «Глобальный продовольственный кризис частично усугубился растущим числом ограничений на торговлю продовольствием, введенных странами с целью увеличения внутреннего предложения и снижения цен. По состоянию на 27 ноября 2023 года (с момента начала конфликта на Украине.— “Ъ”) 19 стран ввели 27 запретов на экспорт продовольствия, а девять стран ввели 17 мер по его ограничению», — отмечают авторы мониторинга.