Спад поставок развитых стран в РФ сопровождается их ростом ее партнерам

Прямые поставки в РФ при этом резко выросли из Китая, Турции и Индии (примерно на 80%, 60% и 40% по сравнению с январем—сентябрем 2019 года), но и рост поставок из тройки этих стран в страны Центральной Азии тоже был сильным — и относительные доли двух направлений экспорта почти не изменились (в случае с Турцией на страны Центральной Азии приходится 55% суммарного экспорта в Россию и соседние страны, у Китая — около 40%, у Индии — немногим более 20%). Экспорт в РФ также вырос из Швейцарии, но менее значительно, еще в четырех странах поставки в страны Центральной Азии компенсировали сокращение прямого экспорта в РФ — это Литва, Бразилия, Эстония, Латвия.

Экспорт из Польши в страны Центральной Азии также резко вырос, но суммарно поставки упали примерно на 10%. По остальным странам (всего их в выборке 24) отмечался более выраженный спад экспорта в РФ, лишь частично компенсированный ростом поставок в соседние страны. Совсем не вырос экспорт в страны Центральной Азии лишь из Норвегии.

По данным Еврокомиссии, суммарный экспорт в Россию из стран ЕС с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го сократился на 81%.

В IIF также замечают, что объемы переориентации оказались максимальными для стран, экспорт которых упал сильнее всего — это Дания, Финляндия, Великобритания и США (здесь речь идет о росте доли поставок в Центральную Азию по сравнению с 2019 годом — она может расти и при падении общего экспорта в регион). Так, для США эта доля выросла с 30% до 90%, для Финляндии — с 10% до 90%. «Результаты исследования показывают, как сложно регулировать мировую торговлю с учетом степени ее децентрализации и распределения торговых потоков», — заключают в IIF, ссылаясь и на неэффективность потолка цен на нефть — средняя цена всех сортов нефти из РФ превышает $60 за баррель. «При этом данные автоматически не говорят о нарушении санкционного режима (напомним, страны G7 запретили экспорт в РФ многих видов технологической продукции и товаров двойного назначения.— “Ъ”) — мы видим лишь общие объемы поставок, хотя переориентация экспорта в страны, не имеющие выхода к морю, вызывает вопросы», — замечают авторы исследования.

Переориентация торговли, заметим, происходит в том числе из-за осложнения логистики и расчетов с участием российских банков — крупным хабом для оптовых операций, в частности, стали ОАЭ. В Минфине же Армении заявляли, что из 85% прироста экспорта из Армении в Россию с января по сентябрь 2023 года 80% обеспечил реэкспорт, непосредственно же армянские поставки выросли лишь на 4,4%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.