СМИ: правительство Кипра предписало банкам прекратить операции с рублем

Правительство Республики Кипр предписало банкам острова прекратить все операции с российским рублем, пишет местная газета Politis. Кроме того, в юридических фирмах, а также компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, проводятся проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса в стране.

Такие действия были предприняты правительством республики после того, как в середине ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад Cyprus Confidential, в котором, в частности, указывал, что на Кипре происходят нарушения санкционного режима в отношении России.

Во второй половине ноября на Кипре перестали работать выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay, сообщал ТАСС. Представитель Минфина республики утверждал, что власти не давали своим финансовым институтам никаких указаний о блокировке карт UnionPay. Впрочем, Газпромбанк, эмитирующий карты этой платежной системы, утверждал, что его пластик UnionPay работает на острове без ограничений.

В ноябрьском банковском обзоре S&P Global Ratings международное рейтинговое агентство указывало, что обширные связи Кипра с Россией, а также зависимость страны от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова. «Финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов, при этом зависимость от депозитов нерезидентов высока (около 16% от общего объема, из которых менее 5% приходится на Россию)», — отмечалось в обзоре.