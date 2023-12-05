Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике ведущих индексов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрировал снижение ведущих индексов, затем индекс Мосбиржи перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,39%, до 3 102,3 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 069,56 пункта (-0,69%).

К 10:10 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 118,07 пункта (+0,12%), индекс РТС снижался до 1 074,26 пункта (-0,25%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,45 рубля (+0,57%), евро находился на уровне 99,04 рубля (+0,55%). Курс юаня находился на уровне 12,792 рубля (+0,46%).