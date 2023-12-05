Россиянам дали совет насчет вложений в золото

В качестве причин подорожания золота и криптовалют экономист назвал неуверенность людей в дальнейшем развитии событий на геополитической арене, а также утрату позиций долларом. По его словам, вышеперечисленные причины заставляют людей искать более надежные активы для вложения средств, что приводит к их подорожанию.

Несмотря на то, что золото считается наиболее надежным вариантом вложения средств, к этому активу необходимо относиться очень осторожно, предупредил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что рассчитывать на то, что золото гарантированно сохранит деньги, не стоит.

«Конечно, вкладываться в золото можно в качестве разнообразия, если позволяют средства, если вы можете купить слиток. А если у вас совсем небольшие средства, лучше банковского вклада сейчас ничего не посоветуешь, потому что можно под процент пожить на короткий период, а золото никуда не убежит», — поделился аналитик.

Желающим приобрести актив экономист напомнил, что покупка слитков сопровождается дополнительными хлопотами в вопросах его хранения и дальнейшей реализации. Он также рассказал, что существует мелкооптовая торговля золотом, когда продаются инвестиционные монеты, малоразмерные слитки и прочее. Кроме того, для вложений можно рассмотреть банковские металлические счета.

Тут развилка равновеликая. Оно может сейчас как слегка подорожать, так и упереться в потолок, а затем начать дешеветь. Если вкладываться, то в расчете на то, что это на многие годы. В долгосрочной тенденции золото можно рассматривать как стабильный инструмент. Михаил Беляев экономист

«Вы приносите деньги в банк. Вам по текущей цене оценивают, сколько это в граммах и когда вам надо получить наличные деньги, там смотрят, сколькими граммами вы владеете, по текущей цене эти граммы пересчитывают и выдают вам деньги. Преимущества какие — вам не надо думать о хранении этого золота и продаже», — заключил Беляев.