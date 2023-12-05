О чем намекает Саудовская Аравия?

P/E американского рынка говорит об избыточном оптимизме инвесторов.

Американские индексы завершили торги понедельника в минусе. После пяти дней роста на рынке сложилась ситуация избыточных надежд, которые могут реализоваться лишь в следующем году. При этом показатель P/E для S&P 500 находится довольно высоко около 25. Меж тем рынок уже закладывает вероятность снижения ставки ФРС на 125 Б. П. в 2024 году, начиная с мартовского заседания. Однако рыночные реалии всё же заставили инвесторов прибегнуть к фиксации прибыли. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 5,2 Б. П. до 4,276%.

Акции Alaska Air (ALK) были под давлением на новостях о покупке Hawaiian Airlines (HA) за $1,9 млрд. На рынке полагают, что первоначально синергия не сработает и компании придётся повысить расходы. Тем более, что Hawaiian Airlines покупается вместе с долгом $0,9 млрд. Бумаги Uber Technologies (UBER), Jabil (JBL), Builders FirstSource (BLDR) будут включены в состав S&P 500, начиная с 18 декабря. Они заменят Sealed Air (SEE), Alaska Air (ALK) и SolarEdge (SEDG). Intel (INTC) подтвердила, что не отказывается от планов строительства завода в Германии, хотя на текущий момент возникли сложности с получением финансирования из федерального бюджета США. Музыкальный онлайн сервис Spotify (SPOT) объявил о планах сокращения персонала на 17%, или около 1,5 тыс. сотрудников.

Динамика по секторам: Real Estate +0,54%, Health +0,21%, Industrials +0,2%, Consumer Staples +0,1%, Financials unch, Utilities −0,39%, Energy −0,46%, Consumer Discretionary −0,46%, Materials −1,19%, Technology −1,31%, Communication Services −1,37%.

По итогам торгов:

DJIA — 36204,44 п. (-0,11%),

S&P 500 — 4569,78 п. (-0,54%),

NASDAQ Composite — 14185,49 п. (-0,84%).

Ухудшение корпоративных перспектив продолжает давит на китайские акции

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. При этом китайский индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся в ноябре до 51,5 п. с 50,4 п. в октябре при ожиданиях скромного повышения до 50,7 п. В Гонконге самое большое снижение около 11% было в акциях биотехнологичной WuXi Biologics на фоне снижения рекомендаций ряда инвестиционных структур. Накануне бумага потеряла более 24% после ухудшения прогноза по финансовым показателям. Технологичный сектор терял около 2%. Акции Zijin Mining теряли более 2% на фоне коррекции в золоте. С начала года Hang Seng снизился уже на 17%.

Японский рынок традиционно следует за индексами США. Рост доходностей по американским казначейским обязательствам крайне негативно сказался на полупроводниковых бумагах: Tokyo Electron (-3,6%), Advantest Corp. (-6,0%), Renesas Electronics Corp (-5,0%). В плюсе торговались судоходные компании: Nippon Yusen K.K (+0,2%), Mitsui O.S.K. Lines (+0,4%). В акциях экспортёров наблюдалось разнонаправленное движение на фоне стабилизации курса иены около 147,1 за доллар: Honda Motor (+0,9%), Toyota Motor (-0,2%). Индекс деловой активности в сфере услуг Японии снизился в ноябре до 50,8 п. с 51,6 п.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 — 32860,01 п. (-1,12%),

Hang Seng — 16390,50 п. (-1,54%),

Shanghai Composite — 3002,08 п. (-0,69%).

Саудовская Аравия намекает на продление ограничений добычи в ОПЕК+

Нефть демонстрировала признаки стабилизации. Существенных изменений на рынке пока нет, а по сей причине продолжают торговаться прежние идеи. Возобновление военной операции Израиля в Секторе Газа вновь повышает риски реакции со стороны арабских стран. Даже глава Пентагона Лойд Остин неожиданно озвучил мысль, что слишком большие жертвы со стороны мирного населения могут поставить Израиль в ситуацию стратегического поражения.

Впрочем, также стоит обратить внимание на то, что министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что ограничения на добычу в ОПЕК+ могут быть продлены за пределы I квартала. Если вспомнить, что бюджеты многих стран Персидского залива учитывают цену нефти около $80, то дальнейшая просадка котировок будет увеличивать объём вербальных, а то и реальных действий.

По состоянию на 8:55 мск:

WTI — $73,17 (+0,18%),

Brent — $78,15 (+0,15%),

Золото — $2050,30 (+0,40%).

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