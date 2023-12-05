07:39 (мск), источник: ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 99 ₽ впервые с 7 ноября — данные торгов.

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График EURRUB от TradingView

По данным на 7:29 мск, евро рос на 0,56% — до 99,05 рубля.

К 7:33 мск евро ускорил рост и находился на уровне 99,105 рубля (+0,62%). В то же время доллар прибавлял 0,57%, поднимаясь до 91,45 рубля. Курс юаня рос на 0,49%, до 12,795 рубля.

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