Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября

По данным на 7:29 мск, евро рос на 0,56% — до 99,05 рубля.

К 7:33 мск евро ускорил рост и находился на уровне 99,105 рубля (+0,62%). В то же время доллар прибавлял 0,57%, поднимаясь до 91,45 рубля. Курс юаня рос на 0,49%, до 12,795 рубля.