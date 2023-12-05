Глава Мосбиржи: оборот площадки за 11 месяцев превысил 1,2 квадрлн руб

«В позапрошлом году мы оборота в 1 квадрлн руб. достигали в декабре. В этом году 1 квадрлн руб. мы перешагнули в октябре, и у нас уже за 11 месяцев 1 квадрлн 200 трлн руб. оборота. Это максимальное значение за всю историю, и понятно, что до конца годы мы еще вырастем — у нас остался целый месяц», — рассказал Денисов (цитата по ТАСС).