Глава Мосбиржи: оборот площадки за 11 месяцев превысил 1,2 квадрлн руб

«В позапрошлом году мы оборота в 1 квадрлн руб. достигали в декабре. В этом году 1 квадрлн руб. мы перешагнули в октябре, и у нас уже за 11 месяцев 1 квадрлн 200 трлн руб. оборота. Это максимальное значение за всю историю, и понятно, что до конца годы мы еще вырастем — у нас остался целый месяц», — рассказал Денисов (цитата по ТАСС).
Накануне Мосбиржа отчиталась о том, что общий объем торгов на рынках площадки в прошлом месяце составил 126,1 трлн руб. (74,8 трлн руб. в ноябре 2022 года). Объем торгов на фондовом рынке в ноябре составил 4683,8 млрд руб., на срочном рынке — 7,4 трлн руб., на валютном рынке — 35,1 трлн руб., на денежном рынке — 76,5 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 50,9 млрд руб.