12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС возбудила дело против «Сбера» из-за навязывания услуг страхования ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка (MOEX: SBER) и его дочерней страховой компании «Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование)». Согласно информации ведомства, в их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.
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Источник: РИА "Новости"

«В ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг “Домклик Плюс”, в который входят полис страхования жизни и здоровья от компании “СберСтрахование жизни” и иные услуги. Этот пакет предоставляет скидку в размере 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком», — поясняют антимонопольщики.

В ведомстве подчеркнул, что если вина Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни» будет установлена, то обоим компания могут грозить оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

В августе стало известно о массовых жалобах клиентов Сбербанка на то, что финорганизация поставила пониженную ставку по своим программам в зависимость от приобретения пакета услуг своей страховой компании и подписки на «СберПрайм». В ФАС тогда подтвердили, что предоставление скидки к ипотечной ставке при условии приобретения услуг определенной страховой компании противоречит принципам «Общих исключений», в которых описаны случаи допустимости соглашений между банками и страховщиками. «У заемщика должна быть возможность сменить ранее выбранную страховую организацию в течение всего срока кредитования без изменения процентной ставки», — заявили в антимонопольной службе. В ЦБ также сказали, что недобросовестными считаются любые практики, искусственно ограничивающие права потребителей на самостоятельный выбор дополнительных услуг или страховых продуктов для снижения процентной ставки.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Низкую ставку застраховали».

Александр Кислов.

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