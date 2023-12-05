День под давлением продавцов

Рынок накануне. Индекс МосБиржи с началом новой недели продолжил слабеть, снизившись в понедельник на 0,89%, до 3114,41 п., индекс РТС на фоне ослабления рубля упал на 1,54%, до 1076,99 п.

В лидерах роста оказались акции ЭЛ5-Энерго (ELFV0,6764 ₽, +6,92%). Вышла новость о том, что ЛУКОЙЛ (LKOH 7132,5 ₽, −0,6%) получил разрешение на покупку 7,4% акций ЭЛ5-Энерго у UROC Limited. Таким образом, доля нефтяной компании в капитале ЭЛ5-Энерго может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

В лидерах снижения оказались бумаги представителей транспортного сектора без веских на то причин: ДВМП (FESH 66,61 ₽, −11,13%), НМТП (NMTP 9,78 ₽, −5,05%), Globaltrans (GLTR 531,75 ₽, −4,61%), Совкомфлот (FLOT 119,9 ₽, −4,06%).

Рубль ослаб к доллару США до 90,9275 ₽ и к евро до 98,4975 ₽

Основные новости и события.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7%, до 126,1 трлн руб., но вырос на 68,7% по отношению к ноябрю 2022 года (74,8 трлн руб.).

Норникель (GMKN 16668 ₽, +0,13%) представил новый обзор рынка металлов. Компания пересмотрела прогноз по рынку никеля на 2023 год, повысив оценку избыточного предложения с 200 тыс. тонн до 250 тыс. тонн и более из-за невысокого, по сравнению с ожиданиями, потребления никеля в секторе аккумуляторных батарей. В 2024 году на рынке сохранится избыток предложения в размере более 190 тыс. тонн.

Производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро (PHOR 6700 ₽, −0,03%) впервые в истории превысило 3 млн тонн, увеличившись до 3,63 млн тонн, на 5,3% за 11 месяцев 2023 года.

Абрау-Дюрсо (ABRD 259,8 ₽, −5,53%) планирует инвестировать около $4 млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии.

Менеджмент Софтлайна (SOFL 141,66 ₽, +0,25%) повысил прогнозы на 2023 год по обороту компании до 87 млрд руб. и скорректированному показателю EBITDA до 3,5 млрд руб. или выше. В 2022 году оборот компании по МСФО составил 70,7 млрд руб., а показатель EBITDA — 2,6 млрд руб.

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года вырос на 5,4 млн кв. м по сравнению с показателем годом ранее и составил 71,1 млн кв. м. Таким образом, доля нераспроданных квартир достигла 67% от общего объема строящегося жилья, что стало рекордным показателем с января 2020 года.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,67%, китайский индекс Shanghai Composite показывает символический рост на 0,04%. Сегодня Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам и раскроет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».