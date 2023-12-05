Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады

В ноябре, после четвертого раунда повышения ставки ЦБ в этом году, крупные российские банки зафиксировали рекордный прирост средств клиентов — физических лиц на срочных вкладах, сообщили РБК в пяти кредитных организациях из топ-20. Некоторые участники рынка делают акцент, что значительную часть притока обеспечил не перевод денег с текущих счетов, а новое привлечение.

Розничный портфель рублевых депозитов ВТБ за месяц увеличился на 360 млрд руб., отмечает зампред правления банка Георгий Горшков. По сравнению с октябрем прирост составил 74%, хотя предыдущий месяц тоже был рекордным для банка. В ВТБ сравнивают ситуацию с весной 2022 года, когда приток средств населения на депозиты был пиковым из-за резкого роста ставок. При этом результат ноября оказался выше мартовского на 65%, а апрельского — в полтора раза.

Аналогичную динамику также наблюдали в Газпромбанке, сообщил его представитель: «В ноябре зафиксирован наибольший прирост портфеля средств физических лиц с начала 2023 года. По объемам привлечения средств розничных клиентов ноябрь является даже более успешным, чем февраль—апрель 2022 года».

В МТС-банке тоже зафиксировали «рекордные притоки» средств населения на рублевые депозиты по сравнению с предыдущими месяцами 2023 года. «Активность клиентов действительно напоминает весну 2022 года, но различие все же есть, — объясняет представитель кредитной организации. — Прошлогоднее повышение ключевой ставки было крайне радикальным, что привело не только к притоку новых денежных средств клиентов, но и к досрочному закрытию уже действующих вкладов. Нынешнее повышение ключевой ставки имело планомерный и поступательный характер, поэтому привело именно к дополнительному привлечению денежных средств без какого-либо существенного оттока уже действующих вкладов».

«Можно с уверенностью говорить о рекордном притоке средств физлиц на депозиты именно в сегменте массовой розницы при относительно сдержанной динамике в премиальном», — приводит предварительные данные ноября заместитель лидера направления «сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко. В структуре привлечения банка значительная доля приходится на новые деньги, подтверждает она.

«Ноябрь показал очень близкий к максимуму рост привлечения остатков розничных клиентов, — говорит директор департамента депозитного и транзакционного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова. По ее словам, по сравнению с июлем, когда депозитные ставки на рынке только начали повышаться, объемы привлечения выросли почти вдвое. “Прирост происходит в основе своей за счет притока новых средств — новые клиенты и новые деньги текущих клиентов”, — замечает Баранова.

“В ноябре рост составил примерно 10% по сравнению с октябрьскими показателями, но месяц нельзя назвать пиковым с весны 2022 года”, — оценивает руководитель продуктов и сервисов банка “Дом.PФ” Никита Казанцев.

Увеличение остатков на рублевых срочных вкладах, хотя и не рекордное, также зафиксировали в Россельхозбанке и банке “Санкт-Петербург”. В банке “Зенит” и Почта Банке сообщили о притоке средств населения на депозиты после роста ключевой ставки, но детали не раскрыли. Сколько россияне положили на вклады на пике кризиса в 2022 году.

Рекордные ставки по депозитам в России сложились весной прошлого года, после внепланового подъема ставки ЦБ до 20% годовых. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики потребовалось в том числе, чтобы остановить отток средств физлиц из банков. По данным ЦБ, после изменения условий по итогам марта остатки на розничных депозитах увеличились на 2,6 трлн руб., а на текущих счетах сократились примерно на 2 трлн руб., то есть чистый приток сбережений граждан в банки составил 582 млрд руб. В апреле он достиг уже 1,28 трлн руб. и был обеспечен увеличением остатков и на срочных вкладах, и на счетах. В мае 2022 года, когда ЦБ уже перешел к циклу снижения ставки, прирост депозитной базы составил 98 млрд руб.

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Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в конце июля 2023 года. С тех пор ключевая ставка поднялась вдвое, с 7,5 до 15%. За август—октябрь рублевые депозиты населения в банках выросли на 2,58 трлн руб., а текущие счета сократились на 1,18 трлн руб., следует из статистики ЦБ. В ней пока не отражены данные за ноябрь.

За четыре месяца высоких ставок прирост остатков на рублевых депозитах мог достичь 3,5 трлн руб. или даже больше, прогнозирует управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Продолжился рост процентных ставок, к тому же выросла потребность банков в срочных деньгах из-за предстоящего ужесточения нормативов ликвидности».

Один из источников увеличения депозитной базы для банков — возврат в систему наличных, отмечают опрошенные РБК эксперты. По данным ЦБ, за ноябрь объем наличных денег в обращении сократился на 318,2 млрд руб. — это вдвое больше, чем месяцем ранее. Тенденция изменилась в сентябре — тогда сокращение спроса на наличные было зафиксировано впервые за полтора года.

«Сокращение объема наличных в обращении — это условно “новые” деньги для банков, хотя сумма притока пока не такая большая», — говорит экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она также допускает, что в ноябре мог наблюдаться и переток валютных сбережений в рублевые: если население продавало валюту, то вырученные рубли оставались на банковских счетах.

«Никто также не отменял переток остатков с текущих счетов на депозиты, это по-прежнему важный фактор. Доля текущих счетов в общем объеме розничных пассивов достигла локальных минимумов в августе, а в сентябре—октябре начала подрастать, при этом запас для дальнейшего перетока еще есть. Например, если ориентироваться на уровни 2022 года после повышения ставок», — утверждает Донец.

Доля наличных в общем объеме денежной массы уже находится на достаточно низком уровне, потому что наличные — не главный ресурс для роста депозитной базы банков, считает Сусин. «Что может способствовать, так это рост доходов населения в номинальном выражении, переток с текущих счетов на срочные, и, наверное, не стоит сбрасывать со счетов, что рост процентных ставок на рынке генерирует рост процентных доходов, которые “оседают” на тех же депозитах. При этом я бы не выделял какой-то из этих факторов как более значимый, тут все работает в комплексе», — заключает эксперт.