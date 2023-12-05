Акции VEON взлетели на 22% в отсутствие новостей

Акции нидерландской компании VEON (VEON-RX) на торгах Московской биржи взлетели на 22,03% — до ₽39,05 за бумагу по состоянию на 13:43 мск.

Московская биржа объявила режим дискретного аукциона из-за повышения на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽32). Дискретный аукцион проводился с 13:58 до14:28 мск. Акции VEON на Мосбирже растут на 22,03% после проведения дискретного аукциона.

Котировки выросли в отсутствие значимых корпоративных новостей.

В ноябре 2022 года VEON, владеющая «Билайном», объявила о планах продать «Вымпелком». Компания закрыла сделку по продаже «Билайна» российскому менеджменту в начале ноября 2023 года. 9 октября группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании.

В рамках сделки «ВымпелКом» выкупил облигации VEON у российских держателей. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в ₽370 млрд, но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию, а оставшуюся — за счет выкупа бондов нидерландской компании.

VEON — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Компания предоставляет услуги связи и цифровые услуги почти 160 млн клиентам. Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, Нидерланды. Акции Veon котируются на NASDAQ и Euronext Amsterdam.