В Минфине оценили срок начала обмена замороженных активов

«Мы ждем, когда он будет реализован. Я надеюсь, что уже, может быть, к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим. Но, опять же, мы здесь становимся в некотором роде сторонним наблюдателем», — сказал Чебесков.

Он объяснил, что российское Министерство финансов не ведет переговоров с иностранными регуляторами, поскольку это «невозможно» и «неэффективно». «Но мы создали такие условия у нас в стране. И мы предложили и нашим профучастникам, и иностранным принять в этом участие», — добавил Чебесков. По его словам, в Минфине видят интерес к такому механизму.

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Предполагается, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. Сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, говорится в указе.

Под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Банк России установит порядок взаимодействия брокеров с клиентами по этому вопросу, особенности идентификации нерезидентов, а также «режим специального транзитного счета депо владельца».

Необходимые для проведения обмена дополнительные решения и разъяснения регулятор примет «до конца года», заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект», — добавил он. Чистюхин отметил, что со стороны нерезидентов есть интерес к процедуре обмена, однако иностранные регуляторы пока не готовы вести диалог по этому вопросу.