11:03 (мск), источник: ТАСС

«Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. «Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах для физических лиц, они доступны во все банки Бразилии, говорится в материалах кредитной организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Тинькофф» открывает новое направление для международных переводов. Теперь клиентам — физическим лицам «Тинькофф» доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии", — говорится в сообщении.

Как отмечают в кредитной организации, переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов. Сделать перевод возможно по обращению в поддержку — через чат или по звонку.

В настоящее время клиенты кредитной организации могут совершать переводы в Китай, Таиланд, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и еще в 30 стран.

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