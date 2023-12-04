«Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах

«Тинькофф» открывает новое направление для международных переводов. Теперь клиентам — физическим лицам «Тинькофф» доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии", — говорится в сообщении.

Как отмечают в кредитной организации, переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов. Сделать перевод возможно по обращению в поддержку — через чат или по звонку.

В настоящее время клиенты кредитной организации могут совершать переводы в Китай, Таиланд, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и еще в 30 стран.