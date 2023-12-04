Первые деньги. Зарплату детей не будут учитывать при выплате пособий семье

В июле в России приняли поправки в закон, упрощающие трудоустройство подростков. Согласно ему, для трудоустройства детям с 14 лет понадобится только согласие одного из родителей или попечителя, а не органов опеки. Согласно пояснительной записке к документу, доход подростка должен стать для семьи финансовой поддержкой. Однако, отметили законодатели, если засчитывать зарплату подростка в доход семьи, может получиться так, что общая сумма станет выше границы, необходимой для получения соцвыплат от государства. Первый зампред Комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев говорил о том, что из-за этого родители могут запрещать ребенку работать.

«Сумма заработка подростков, как правило, незначительна в семейном бюджете, но тем не менее может сыграть роль при расчете показателя и лишить семью соцподдержки. И порой данный фактор создает прецеденты, когда родители либо не разрешают работать подростку, либо подталкивают к трудоустройству “в серую”», — отмечал парламентарий.

Из-за этого Комитет по молодежной политике обратился в правительство с инициативой изменения расчета среднедушевого дохода семьи. Парламентарии получили одобрение этого предложения, сообщил руководитель комитета, депутат Госдумы Артем Метелев.

«Доходы от работы подростков не будут учитываться в общем доходе семьи при назначении любых выплат и пособий. Соответствующее Постановление опубликовано. С таким предложением раньше к правительству мы обращались в связи с принятием закона о трудоустройстве подростков. Еще один барьер снят», — сообщил он.