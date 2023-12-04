17:12 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже вырос до 91 рубля впервые с 14 ноября

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже превысил 91 ₽ впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные валютных торгов.

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Источник: Reuters

По данным на 17:02 мск, доллар рос на 0,68% — до 91,02 ₽.

К 17:04 мск доллар ускорил рост и находился на уровне 91,05 ₽ (+0,7%). В то же время евро прибавлял 0,87%, поднимаясь до 98,8 ₽, курс юаня рос на 0,94%, до 12,744 ₽.

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