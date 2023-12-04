Инвесторы не замечают ослабления рубля

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу отступил на 0,74% до 3142,29 п., индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 1,77%, до 1095,28 п.

В лидерах роста оказались акции МосЭнерго (MSNG2,9625 ₽, +1,91%), которые с 22 декабря будут включены в базу расчета индексов МосБиржи и РТС.

Хуже рынка динамику показали привилегированные акции Ростелекома (RTKMP 67,85 ₽, −10,66%). В пятницу акции торговались без права на дивиденды за 2022 год.

Рубль ослаб к доллару США до 90,4075 ₽ и к евро до 97,9525 ₽

Основные новости и события.

Сбербанк (SBER273,97 ₽, −1,27%) приступил к разработке собственных антропоморфных роботов и планирует стать лидером в этом сегменте. Ранее банк уже презентовал робота-дезинфектора и робота-сомелье.

Выручка Henderson (HNFG 513 ₽, −0,6%) за десять месяцев с начала 2023 года выросла на 33,8%, до 12,7 млрд руб., число посещений салонов и интернет-магазинов увеличилось на 9,2%, до 16,4 млн посетителей.

Транснефть (TRNFP 142550 ₽, −1,11%) расширит пропускную способность нефтепродуктопроводов в семи регионах Центральной России на 20%. Это позволит нарастить поставки сырья в направлении порта Приморск на Балтике.

Продажи смартфонов в России повысились до рекордных значений с 2020 года: с января по ноябрь 2023 года было продано 27 млн устройств, об этом сообщили в МТС (MTSS 250,15 ₽, −1,69%).

Юнипро (UPRO 2,004 ₽, −1,04%), правительство Пермского края и администрация Александровского муниципального округа подписали соглашение о сотрудничестве с целью совместного развития систем теплоснабжения, объектов коммунального хозяйства и благоустройства территории поселка Яйва.

Суд принял иск Суал Партнерс, контролирующего 25,72% РУСАЛа (RUAL 36,755 ₽, +0,29%), к членам совета директоров РУСАЛа на $760 млн, поданный около трех месяцев назад.

Продажи автомобилей Sollers (SVAV 737,5 ₽, −2,19%) в России в ноябре выросли на 12% по сравнению с октябрем, до 1,4 тыс. единиц.

Погрузка на сети РЖД в ноябре сокращается второй месяц подряд: на 1,9% после снижения на 3,4% в октябре. Сократились перевозки угля и нефтепродуктов, выросли — зерна, удобрений и металлургических грузов.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,67%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,04%. Сегодня Московская биржа публикует показатели по оборотам за ноябрь.

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