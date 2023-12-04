Инфляция в 2024 году: как повлияет на доходы, цены, ипотеку

Рост цен, или инфляция, — одна из самых острых проблем российской экономики в 2023 году. Некоторые товары и услуги за последний год подорожали почти вдвое. Инфляция касается практически каждого, и неслучайно Центробанк сделал борьбу с ней своим приоритетом. О том, что представляет собой инфляция, как она рассчитывается и как можно защитить свои деньги, — в материале «Известий».

Что такое инфляция простыми словами

Инфляция, или по-другому индекс потребительских цен (consumer price index), — подорожание товаров и услуг. При инфляции снижается покупательная способность денег: на одну и ту же сумму спустя промежуток времени можно купить меньше, чем раньше. При этом инфляция отражает только конечные цены для потребителей (отсюда и второе название). Промежуточные цены производителей подсчитываются отдельным индексом, который взаимосвязан с инфляцией, но не обязательно повторяет ее.

Важно отличать инфляцию от дефлятора ВВП, который используется для подсчета экономического роста. В последнем случае считаются все конечные цены на всё, тогда как инфляция учитывает потребительскую корзину — выборку наиболее важных для общей картины видов товаров и услуг.

Инфляция бывает нескольких разновидностей, в зависимости от темпов роста цен:

— умеренная, или «ползучая». В этом случае цены растут не более чем на 5% в год. Этот показатель наиболее оптимален для экономики;— галопирующая — выше 10%, свидетельствующая о серьезных дисбалансах в экономике и финансовом состоянии страны;— гиперинфляция — около 100% в год и выше. Страны с гиперинфляцией находятся в состоянии постоянного экономического стресса. В отдельных случаях инфляционная спираль раскручивается до миллионов процентов в год, как это было в начале 1920-х годов в Германии и Венгрии, а в XXI веке — в Зимбабве. Последняя была вынуждена отказаться от собственной валюты и перейти на доллар США.

Если цены в экономике стабильно снижаются, этот процесс называется дефляцией. Длительная дефляция может быть столь же опасной, как и высокая инфляция, поскольку свидетельствует о кризисе перепроизводства и провоцирует экономический спад из-за того, что у людей нет смысла тратить деньги и куда-либо инвестировать.

Как инфляция влияет на доходы семьи, рост цен, ипотеку

Инфляция может развиваться по множеству причин: слишком мягкая денежно-кредитная политика, слабая национальная валюта в стране с высокой долей импорта в потреблении, высокий дефицит бюджета, низкий уровень доверия в экономике. На уровень инфляции могут влиять и инфляционные ожидания, величина которых может быть связана с накопленным населением и бизнесом негативным опытом. Высокая инфляция — это порочный круг, который иногда бывает очень сложно разорвать.

Опасность высокой инфляции состоит в первую очередь в быстром обесценивании денег. Сильнее всего она бьет по наименее обеспеченным слоям населения, поскольку быстрее всего дорожают доступные товары. А расходы малоимущих граждан на стандартную потребительскую корзину составляют львиную долю их доходов.

Но инфляция вредна и для бизнеса, поскольку делает финансовую ситуацию в стране непредсказуемой. Планирование деловой активности становится намного более сложной задачей, равно как и создание и сохранность сбережений для представителей среднего класса.

Наконец, инфляция вынуждает Центробанк ужесточать монетарную политику, что приводит к росту ставок в банках и падению доступности кредита — как для бизнеса, так и для граждан. Взятую в период инфляционного шока ипотеку становится невероятно трудно выплатить.

Справедливости ради, небольшая часть граждан может выигрывать от инфляции. К ним относятся, например, те, кто уже успел взять большой кредит (скажем, ипотечный) по низкой фиксированной ставке. Быстрая инфляция ведет к обесцениванию общей стоимости кредита.

Как рассчитывается инфляция

Инфляция обычно высчитывается в годовом исчислении, то есть цены на определенную дату сравниваются с той же датой прошлого года. Тем не менее Росстат может сравнивать цены на недельном или месячном отрезке или же считать инфляцию с начала года. Инфляция за несколько лет считается накопленной, оценить ее размеры можно на одном из многочисленных калькуляторов в интернете.

Помимо стандартной инфляции российский ЦБ также рассчитывает наблюдаемую инфляцию, которая вычисляется на основе опросов граждан об их восприятии роста цен. Как правило, цифры наблюдаемой инфляции намного выше, чем фактической. Так, в ноябре в России она составляла 15% против 7% «официальной». Разница обусловлена восприятием людей — сильный рост цен на отдельные товары производит на респондентов сильное впечатление. Кроме того, личная потребительская корзина многих граждан может сильно отличаться от той, которую составляет Росстат.

2023 и 2024 годы: какой будет инфляция в России

Россия относится к развивающимся экономикам, а они отличаются довольно высокими темпами роста цен. В 2000-е годы цены часто росли на 10% в год и больше. С сентября 2014 года Банк России начал практику таргетирования инфляции, то есть установления целевого показателя, к выполнению которого должна стремиться денежно-кредитная политика государства. В качестве цели был указан показатель в 4%. Хотя за последние девять лет только дважды удалось удержать инфляцию ниже таргета (в 2017 и 2019 годах), средний рост цен в стране в эти годы существенно замедлился по сравнению с предыдущим десятилетием. Исключением стал прошлый 2022 год, когда инфляция составила без малого 12%.

В 2023 году наблюдается довольно сильный рост цен, который на декабрь составляет около 7%. Таким, согласно прогнозу ЦБ, он будет и к концу года. В 2024 году аналитики ожидают заметного ослабления инфляционного давления.

— В оценке уровня инфляции мы в первую очередь ориентируемся на прогнозы ЦБ. Ожидаем, что комплекс мер, активно применяемый регулятором (повышение ключевой ставки и ужесточение требований по резервированию, в том числе по льготным программам кредитования), к концу следующего года вернет инфляцию ближе к целевым 4%, — рассказал «Известиям» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По словам аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, под влиянием жесткой денежно-кредитной политики инфляция будет замедляться на протяжении следующего года.

— Но мы сомневаемся, что ЦБ удастся выйти на уровень таргета раньше 2025-го. В 2024 году мы ожидаем пятипроцентную инфляцию к концу года.

Как защититься от инфляции и что делать с деньгами

Практически никакие инструменты не могут дать 100-процентную гарантию от инфляции. В России традиционным способом сбережения считается недвижимость, но для покупки квартиры или дома нужно иметь на руках сумму как минимум в 2−3 млн, а в городах-миллионниках и того больше. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть даже на фоне общей инфляции, как это уже бывало в прошлые годы. Какие могут быть альтернативы?

По мнению Анатолия Трифонова, стоит обратить внимание на банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ).

— Если ЦБ действительно удастся реализовывать жесткую денежно-кредитную политику в 2024 году и инфляция будет снижаться в соответствии с нашим прогнозом или даже быстрее (как в прогнозах ЦБ и Минэкономразвития), то банковские депозиты и ОФЗ предлагают достаточно высокий уровень доходности, чтобы обеспечить сохранение средств граждан с минимальными рисками, — отметил эксперт.