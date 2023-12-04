Индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов впервые с 28 сентября
Российский рынок акций в ходе торгов опускался ниже 3100 пунктов по индексу Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 28 сентября, следует из данных торговой площадки.
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Российский рынок акций в ходе торгов опускался ниже 3100 пунктов по индексу Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 28 сентября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи 4 декабря опускался до 3096,28 пункта в 10:11 мск. В 10:13 индекс вновь превысил отметку в 3100 пунктов. По состоянию на 10:39 индекс скорректировался до 3115 пунктов.
Долларовый индекс РТС в начале торгового дня терял 1,49% и в 10:09 мск достигал отметки 1078,99 пункта. Позднее индекс отыграл позиции и по состоянию на 10:41 составил 1081,97 пункта.
Александр Кислов.