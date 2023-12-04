Главные события недели на финансовых рынках
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
В этот понедельник Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь, а также запустит новые инструменты на валютном рынке — CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV.
Также во вторник Сбер должен утвердить дивидендную политику на Набсовете, а в среду — провести День инвестора, на котором представит новую стратегию развития банка.
Пятница — последний день для инвесторов, чтобы получить возможность претендовать на дивиденды от ИНАРКТИКА и Евротранс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».