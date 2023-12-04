Главные события недели на финансовых рынках

В этот понедельник Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь, а также запустит новые инструменты на валютном рынке — CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV.

Уже во вторник АФК Система представит финансовые результаты за третий квартал, а Минфин — отчет по нефтегазовым доходам в ноябре, а также сумму валютных операций по бюджетному правилу.

Также во вторник Сбер должен утвердить дивидендную политику на Набсовете, а в среду — провести День инвестора, на котором представит новую стратегию развития банка.

Пятница — последний день для инвесторов, чтобы получить возможность претендовать на дивиденды от ИНАРКТИКА и Евротранс.

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