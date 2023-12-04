Главные события финансовых рынков 4 — 10 декабря

Макроэкономика

Инвесторы ждут публикацию месячного релиза по рынку труда в США, данных по деловой активности в сфере услуг в США и Китае.



События в России

— Дивидендные отсечки по Т+1 INARCTICA (07.12), ЕвроТранс (07.12), Банк Кузнецкий (08.12), Мордовэнергосбыт (04.12)

— День инвестора, презентация стратегии Сбера — 6 декабря

— Дивидендные ВОСА Норникеля (07.12), ЛУКОЙЛа (05.12). ВОСА Polymetal по обмену акций (08.12)

Инфляция в РФ за ноябрь — данные опубликуют 8 декабря



События в мире

Для американских индексов ноябрь оказался сильным месяцем. Индекс S&P 500 подошел к годовым максимумам. Инвесторы воодушевелись замедлением инфляции, полагая, что ФРС завершила цикл повышения ставок. При этом экономика не впала в рецессию. ВВП в III квартале вырос на 3,5%.



Нефть

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2,2 млн барр/сутки. Однако 1,3 млн барр/сутки из этой суммы — это продолжение добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией. Другие согласившиеся на сокращение страны также будут делать это «добровольно», что подрывает веру рынка в то, что добычу действительно уменьшат.



Рубль

На прошлой неделе российская валюта неспешно дешевела. Курс пары USD/RUB в районе 90, по всей видимости, сбалансирован в данный момент.

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