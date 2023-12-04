Газпромбанк отказывается от долларов

Третий по активам в РФ Газпромбанк (ГПБ) кардинально меняет для корпоративных клиентов тарифы на хранение остатков средств в долларах США. Так, если до сих пор банк вовсе не взимал комиссии за эту услугу, то с декабря комиссия составит 1% от среднемесячного остатка на счете, а уже через месяц — с 2024 года — 12% годовых. Это следует из уведомления для клиентов банка, размещенного на сайте. Оно касается тарифов юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой.

Меняется только комиссия для долларов, хранение евро остается бесплатным, комиссия по другим валютам (в швейцарских франках, шведских кронах, иенах) сохранится на уровне 1,5%. Для физлиц обслуживание валютных счетов (за исключением швейцарских франков) бесплатное, но при приеме и переводе средств на счет взимается 3% от суммы зачисления (минимум 12 тыс. руб.).

У других банков комиссии существенно ниже: как правило, тарифы не превышают 1%, а порой и ниже 0,1% (хотя встречаются высокие комиссии за входящие переводы), есть варианты в том числе бесплатного хранения долларов США.



Впрочем, не все банки сейчас легко и быстро открывают новые счета в «токсичной» валюте, даже несмотря на демократичные расценки. Один из банкиров сообщил «Ъ», что бизнесу открыть долларовые счета в России «можно, но сложно». По его оценке, по большей части банки «не хотят работать с долларами». Из числа крупнейших игроков тарифы, сопоставимые с планами ГПБ, действуют только у Тинькофф-банка: комиссия составляет 12%, если остаток на счете превышает выше $5 млн (от $150 тыс.— 1% годовых). Официально в банках не ответили «Ъ».

Опрошенные «Ъ» аналитики и участники рынка называют 12% «сверхвысокой комиссией». Однако, уточняет банковский эксперт Алексей Нечаев, ГПБ при этом вряд ли ставит целью получение дополнительных доходов.

Финансовый эксперт Ольга Ульянова считает, что это «фактически запретительная ставка», свидетельствующая об «отсутствии заинтересованности банка в привлечении долларовых средств». «У ГПБ — особый статус (находится лишь под секторальными санкциями США и Евросоюза с 2014 года.— “Ъ”), банк имеет более свободный доступ к операциям с валютой, которого нет у игроков, включенных в перечень SDN. Возможно, кредитная организация столкнулась с наплывом долларовой ликвидности, так как клиенты до сих пор ищут, где они могли бы разместить свои валютные средства», — отмечает госпожа Ульянова. «Банку было бы удобнее, если бы большая часть текущих средств клиентов в долларах была конвертирована в рубли или, допустим, юани», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.



Также эксперты отмечают произошедший еще в начале года разрыв корреспондентских отношений ГПБ с банками из США. Тогда американские JP Morgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекратили обслуживать долларовые корсчета ГПБ, соответствующие переводы средств стали невозможны, поясняет господин Беликов: «По сути, банку сейчас нечего делать с долларами, на таком фондировании он не может зарабатывать». Видимо, заключает эксперт, «короткая валютная позиция позволяет избавляться от долларов в пассивах, что банк и реализует, вводя комиссии».