ЦБ повысил курс доллара на 5 декабря до 90,67 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 5 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,6728 рубля, что на 91 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 66 копеек, до 98,5768 рубля.

В то же время официальный курс юаня вырос на 14 копеек, до 12,6897 рубля.

По данным Московской биржи на 16:43 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 90,88 рубля (+0,53%). В то же время евро дорожал до 98,79 рубля (+0,86%), юань — до 12,72 рубля (+0,77%).