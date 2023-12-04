16:53 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 5 декабря до 90,67 рубля

Курс евро составил 98,58 рубля.

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Источник: Freepik

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 5 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,6728 рубля, что на 91 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 66 копеек, до 98,5768 рубля.

В то же время официальный курс юаня вырос на 14 копеек, до 12,6897 рубля.

По данным Московской биржи на 16:43 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 90,88 рубля (+0,53%). В то же время евро дорожал до 98,79 рубля (+0,86%), юань — до 12,72 рубля (+0,77%).

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