Биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 5%

Цены на газ в Европе утром 4 декабря упали на 5,26% и достигли отметки в €41,210 за 1 МВт·ч, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По состоянию на 14:28 мск фьючерсные контракты на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставками в январе 2024 года дешевели на 4,589%, до €41,500 за 1 МВт·ч.

Фьючерсы на газ начали снижаться в конце прошлой недели, прервав двухдневный рост, на фоне сохраняющегося низкого спроса на топливо в Европе, отмечает Bloomberg.

По мнению агентства, спрос продолжает упорно снижаться на фоне мрачных макроэкономических показателей, указывающих на то, что перспективы заметного увеличения промышленного потребления топлива в ближайшем будущем маловероятны.

Низкий спрос, позволивший остаться ценам на газ в узком диапазоне, несмотря на резкое похолодание на континенте, вновь придает игрокам рынка уверенность в том, что Европа завершит зиму с обильными запасами газа, отмечает Bloomberg. При этом цены в понедельник, 4 декабря, могут опуститься ниже отметки в €40 за 1 МВт·ч, «учитывая сильный рост ветрогенерации и пересмотр температур в сторону повышения», отмечают аналитики EnergyScan компании Engie.