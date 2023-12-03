Стратеги Уолл-стрит ожидают отставания европейских акций от американских в 2024 году

Европейский индекс MSCI EMU, который отслеживает акции примерно 230 компаний еврозоны, завершит 2024 год на отметке 256 пунктов, что на 2% ниже текущего уровня, прогнозирует стратег JPMorgan Мислав Матейка. По его мнению, стоит ожидать «сложного» макроэкономического фона в первой половине следующего года. Прогноз Матейки о том, что ралли европейских акций в 2023 году достигнет пика в первом квартале, оказался неверным, отмечает Bloomberg. При этом MSCI EMU сейчас лишь на 2% выше спрогнозированного им показателя на конец 2023 года, пишет агентство. 28 ноября он составляет 146,66 пункта (-0,13%).

По мнению Матейки, «вознаграждение за риск» для акций начнет «фундаментально улучшаться», как только Федеральная резервная система США «продвинется к снижению процентных ставок, особенно если это произойдет без явного ухудшения ситуации с потребителями и рабочей силой». «До тех пор вероятность случайных происшествий или более выраженного экономического спада, вероятно, будет повышенной», — считает стратег.

Европейские акции в 2023 году восстановили после падения на 13% в 2022 году, поскольку инвесторы ожидают пика процентных ставок и устойчивый экономический рост в США, пишет Bloomberg. Тем не менее, отмечает агентство, индекс Stoxx Europe 600 отстает от S&P 500 в долларовом выражении, отчасти из-за ралли «Великолепной семерки» технологических гигантов: это Apple, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Nvidia и Tesla.