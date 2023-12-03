00:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Ричард Брэнсон исключил дальнейшие инвестиции в Virgin Galactic

Британский предприниматель Ричард Брэнсон заявил, что не планирует дополнительно инвестировать в компанию по организации космических путешествий Virgin Galactic, поскольку финансовых средств на это больше нет.

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Источник: AP 2023

«У нас нет больших финансовых ресурсов после COVID, и у Virgin Galactic $1 млрд долларов или около того. Я думаю, что у него должно быть достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно», — сказал господин Брэнсон газете Financial Times.

Virgin Galactic, входящая в международный конгломерат компаний Virgin Group, планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. Она была основана Ричардом Брэнсоном в 2004 году.

В конце июня Virgin Galactic провела успешный запуск программы коммерческих полетов космос. Однако во втором квартале 2023 года убытки компании превышали доходы. В самой компании это связывали с ростом инвестиций в исследования и разработки. В апреле другая компания Ричарда Брэнсона — Virgin Orbit — объявила о банкротстве.

Лусине Баласян

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