Инфляция в еврозоне приблизилась к целевым 2%

Цены в ноябре выросли на 2,4% в годовом выражении, что ниже оценок экономистов, опрошенных Bloomberg. В октябре этот показатель составлял 2,9% год к году. Ценовое давление продолжило ослабевать почти во всех категориях и осталось на двухлетнем минимуме. При этом базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты, в том числе топливо и продукты питания, снижалась четвертый месяц подряд и составила 3,6%.

Уровень инфляции не оправдал ожиданий аналитиков из стран еврозоны после беспрецедентного повышения процентных ставок ЕЦБ. При этом объем производства также снизился: ВВП сократился на 0,1% в третьем квартале, в результате чего регион оказался на грани рецессии.

«Более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в еврозоне должны подтвердить ЕЦБ, что ценовое давление снижается и что процентные ставки можно больше не повышать. Это может дать членам Совета управляющих, поддерживающим более мягкую политику, повод начать говорить об их снижении. Но с учетом того, что общая инфляция должна ускориться в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что политики пока будут сохранять осторожность», — заявил старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Маэва Казин.

В то же время ЕЦБ непреклонен в том, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, чтобы гарантировать возвращение инфляции к 2%, отмечает агентство. Глава регулятора Греции Яннис Стурнарас заявил на этой неделе, что он не ожидает снижения ставок до середины 2024 года. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что преждевременно даже упоминать об этом.

При этом объем кредитования предприятий еврозоны снизился впервые с 2015 года. Это произошло на фоне резкого сокращения процентных ставок ЕЦБ. Серия из последовательных повышений ставок нанесла серьезный удар по спросу в еврозоне, отмечает Bloomberg. Аналитики опасаются, что тенденция может сохраниться в 2024 году.