Эксперты спрогнозировали курс рубля в декабре

«Фаза ослабления рубля завершилась в августе 2023 года на уровнях 101,75, 111,4, 13,96 рубля за доллар, евро и юань соответственно. После этого негативные факторы были отыграны, а монетарная политика Банка России по повышению ставки привела к укреплению российской национальной валюты по итогам осени», — напомнил он.

По словам эксперта, осенняя сессия стала очень позитивной для рубля на фоне восстановления торгового баланса страны за счет более высоких нефтяных цен ($70−80 за баррель российской нефти Urals), обязательств по продаже валютной выручки экспортерами и ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, что ноябрь 2023 года выдался стабильным для российского рубля.

«Благодаря предпринятым решениям со стороны регулятора и правительства РФ рубль за месяц укрепился к евро на 1%, до 97,35 рубля, и к юаню на 2,1%, до 12,39 рубля. Также попутным ветром для рубля оказалось окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.), что привело к слабости “американца” по отношению ко всем мировым валютам. Так, за ноябрь российский рубль смог укрепиться к доллару США на 5,3%, до 88,4 рубля», — обратил внимание аналитик.

Эксперт выразил мнение, что в декабре на российский рубль продолжит оказывать влияние жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), которая может продержаться дольше, чем ожидает рынок. Кроме того, репатриация валютной выручки продолжит создавать дополнительный навес ликвидности на рынке, что также поддержит рубль.

«Несмотря на то что я не ожидаю дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Банка России на декабрьском заседании, я считаю, что на котировку USD/RUB окажут свое влияние заявления со стороны ФРС по вопросам ставки в США. Отказ от дальнейшего повышения ставки на фоне снижения инфляционных рисков в США может привести к продолжению тренда на ослабление доллара США к мировым валютам, где пик цикла ужесточения ДКП еще не наступил, прежде всего в ЕС и Великобритании», — сказал Мейнхард.

Аналитик предположил, что в конце декабря российский рубль будет торговаться в диапазоне 12,3−12,5 к юаню, 95,5−97 к евро и 86−88 к доллару США.