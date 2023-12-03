Доля закредитованных ипотечных заемщиков достигла максимума

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что в ноябре выдача льготной ипотеки, к примеру, сопоставима по объемам с октябрем, несмотря на действующие ограничения.

В таких условиях ЦБ ничего не оставалось как ввести дестимулирующие меры. В документе регулятор пишет, что прибегнул к фактически запретительным мерам.

Помимо роста доли закредитованных заемщиков рынок столкнулся с ценовым расслоением — разрыв цен на первичном и вторичном рынках достиг 42%. Однако на фоне повышения ключевой ставки ипотечное кредитование на вторичном рынке замедляется, что будет приводить к сокращению спроса и на первичном рынке.

ЦБ не раз указывал на риски, связанные с перегревом рынка ипотечного кредитования, а также выступал с критикой льготных ипотечных программ, которые, по его мнению, «уместны только как антикризисная мера». Также именно с ипотекой регулятор связывал один из дисбалансов в экономике, так как «она накачана льготными и псевдольготными программами».

В 2023 году Банк России всерьез взялся за охлаждение рынка ипотеки: регулятор повысил макронадбавки по ипотеке с низким первоначальным взносом, высокой долговой нагрузкой заемщиков.



Осенью 2023 года подключилось правительство: власти увеличили первоначальный взнос по ипотечным кредитам с господдержкой с 15 до 20%, а также снизили на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельную величину субсидии кредитным организациям (впрочем, тогда авторы телеграм-канала «ПСБ аналитика» указывали, что повышение первоначального взноса вряд ли сильно обуздает рост, так как средний размер первоначального взноса по льготной ипотеке начинается от 30%).

В конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обратился к правительству с предложением повысить требования к первоначальному взносу еще раз с 2024 года.