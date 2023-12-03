Доля Мосбиржи упала ниже 50% от общего объема торгов валютой в России

«Мы всегда мониторим возможные риски и ведем работу с участниками рынка, в том числе с Московской биржей, на случай введения возможных санкций. У нас есть соответствующие планы, которые мы периодически обновляем. В целом нужно отметить, что, конечно, вопрос в части Мосбиржи — это торговля валютой. Но хотела сказать, что у нас уже сейчас существенная часть торгов на валютном рынке на российском, больше половины сейчас уже приходится на внебиржевой рынок. У нас в целом в месяц объем торгов составляет где-то свыше ₽20 трлн, на биржу приходится где-то меньше половины», — сказала она.

Осенью 2022 года, когда под санкции подпал Национальный расчетный депозитарий (НРД), на рынке сильно выросли опасения относительно возможного введения санкций и против Национального клирингового центра (НКЦ). В случае ограничений против НКЦ на Мосбирже, вероятно, нельзя было бы торговать валютами стран, которые ввели санкции. На фоне этих рисков участники рынка начали продавать валюту, и курс доллара упал ниже ₽55.

Впрочем, в октябре прошлого года ЦБ сообщил, что на фоне рисков остановки биржевых торгов «недружественными» валютами разработал дополнительные процедуры определения официальных курсов по отношению к рублю. Регулятор отмечал, что для этих целей предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

В начале ноября под блокирующие санкции США подпала СПБ Биржа, что сделало невозможным торговлю американскими активами на площадке. Впоследствии председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор оценивает риски введения санкций со стороны западных стран и в отношении Мосбиржи и знает, какие меры предпринимать в таком случае.