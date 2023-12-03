Долги россиян по кредитным картам выросли за два квартала на 20%

Задолженность населения по портфелю кредитных карт выросла за два квартала на 20%, следует из обзора финансовой стабильности, опубликованного на сайте Банка России. За счет этого «существенного роста» долговая нагрузка граждан за этот период увеличилась на 0,3 процентного пункта и достигла 10,9%.

«В других сегментах, несмотря на рост задолженности, долговая нагрузка значимо не менялась из-за увеличения среднего срока до погашения кредита», — отмечается в документе. В сегменте ипотеки, к примеру, долговая нагрузка за шесть месяцев выросла на 0,1 п.п. — до 2,4%, а в портфеле кредитов наличными, напротив, произошло снижение — на 0,1 п.п. (до 5,3%).

Регулятор подчеркнул в обзоре, что с апреля по сентябрь 2023 года банки активно наращивали выдачу необеспеченных потребительских кредитов. Если в первом квартале года портфель вырос на 2,5%, то во втором — на 4,5% и в третьем — на 5,9%, что эквивалентно годовому росту долга на 32,9%. Доля предоставленных средств по кредитным картам стабилизировалась с начала года на уровне в 40% от общего объема.

ЦБ объяснил рост кредитования «повышенным спросом населения на кредиты». Количество заявок на кредиты наличными в третьем квартале выросло на 60% год к году — с 27 до 43 млн. Рост интереса к кредитованию сопровождался ростом доходов населения (на 10,7%) и заработной платы (на 15,8%).

Осенью, отмечается в обзоре ЦБ, кредитование в стране стало замедляться и в сентябре рост задолженности составил 1,5%, а в октябре — 1,1%. Это произошло благодаря повышение ключевой ставки и ужесточению с 1 сентября макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Макропруденциальные лимиты, введенные для сокращения рискованного кредитования, улучшили стандарты кредитования по банковскому сектору в целом, ведь банки были вынуждены предоставлять заемщикам кредиты меньшего размера. Если в четвертом квартале 2022 года средний размер кредита составлял 209 000 рублей, то в третьем квартале 2023-го — 189 000 рублей.