16:33 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Аналитик оценила, каковы шансы рубля укрепиться на следующей неделе

Рост инфляции и ожидания игроков последнего в этом году решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке — основные факторы изменения курса рубля. О том, каковы перспективы российской валюты на следующей неделе, рассказала Финансам Mail.ru Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest.

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Источник: Freepik

Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest:
На последней неделе ноября, после прохождения пика налогового периода, рубль немного растерял свои позиции, завоеванные в прошлом месяце.

Прогнозируем, что на следующей неделе курс будет колебаться около отметки 90 рублей за доллар.

Татьяна Симонова
портфельный управляющий по российским акциям General Invest

Динамика валютной пары будет определяться ожиданиями рынка относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке 15 декабря, которое, в свою очередь, будет зависеть от данных по инфляции (8 декабря будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь).

Такеж поддержку рублю могут оказать данные Минфина России по нефтегазовым доходам за ноябрь, а также о количестве валютных операций по бюджетному правилу. Последние будут опубликованы на следующей неделе.

В целом же, в декабре рубль зачастую испытывает давление из-за роста расходов госбюджета и бюджетных трат корпораций в конце года, а также роста спроса на валюту от импортеров и населения в связи с подготовкой к длительным праздникам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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