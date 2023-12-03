Аналитик оценила, каковы шансы рубля укрепиться на следующей неделе

Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям General Invest:
На последней неделе ноября, после прохождения пика налогового периода, рубль немного растерял свои позиции, завоеванные в прошлом месяце.
Динамика валютной пары будет определяться ожиданиями рынка относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке 15 декабря, которое, в свою очередь, будет зависеть от данных по инфляции (8 декабря будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь).
Такеж поддержку рублю могут оказать данные Минфина России по нефтегазовым доходам за ноябрь, а также о количестве валютных операций по бюджетному правилу. Последние будут опубликованы на следующей неделе.
В целом же, в декабре рубль зачастую испытывает давление из-за роста расходов госбюджета и бюджетных трат корпораций в конце года, а также роста спроса на валюту от импортеров и населения в связи с подготовкой к длительным праздникам.
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