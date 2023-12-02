Решение ОПЕК+, инфляция и рост ВВП: что будет с нефтью, рублем и акциями

Нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции»:

Нефть преимущественно теряет в цене шесть недель подряд. Решение ОПЕК+ по добровольному расширению ограничения производства на 0,9−1,2 млн баррелей в сутки не смогло переломить ситуацию на рынке. Как минимум, разочарование случилось на основании того, что объём сокращения не был на уровне максимально возможного около 2 млн баррелей.

Плюс к этому добровольное сокращение всегда вызывает сомнения в строгости дисциплины участников. Поэтому котировки нефти не смогли развить поступательное движение и вновь жмутся к уровню $80 за баррель Brent. В целом, это совпадает с нашими прогнозами на ближайшее время. Диапазон $80-$85 продолжает оставаться актуальным.

Потенциал снижения в нефти также не столь велик. Если обратить внимание на структуру контрактов, то на рынке наблюдается бэквордация, когда ближние контракты стоят дороже дальних. На пятницу 1 декабря февральский Brent стоил почти на дороже майского и на $1,73 дороже августовского.

Как правило, такую ситуацию на рынке рассматривают в качестве сигнала о дефиците предложения. Естественно, что постепенное сокращение производства в ОПЕК+ приведёт к тому, что предложение ещё больше уменьшится. Однако на рынке эта ситуация может проявиться ближе к концу года, тем более, что рождественское ралли в нефти случается чаще, чем в акциях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На ближайшую неделю прогноз по нефти в большей степени стабильный. Котировки вряд ли сильно упадут, или повысятся. Более вероятен сценарий торговли в диапазоне $80-$85 за баррель Brent. Однако в середине недели может состояться снижение на фоне данных по американским запасам. Впрочем, даже американские запасы могут начать сокращаться, так как перерабатывающие предприятия должны уже завершить основные профилактические работы.

Рубль

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver:

На уходящей неделе российский рубль демонстрировал разнонаправленную динамику под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Большую часть времени пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 88−90 рублей.

Из ключевых событий, которые оказывали влияние на рынок можно выделить: крупные налоговыми платежами экспортеров в бюджет России, закрытия спекулятивных позиций на покупку рубля после завершения налогового периода, повышение цен до встречи ОПЕК+ и снижение после. Таким образом динамика как рубля, так и цен на нефть определялась событиями на нефтяном рынке и колебаниями доллара США.

Курс доллара повышался до 90,13 ₽ Уровень 90,30 ₽ является сопротивлением для доллара. Если он не устоит, то откроется дорога к зоне 94−95 ₽ в рамках коррекции после 7 недель укрепления рубля.

Пока доллар торгуется ниже 90,30 ₽, сохраняется небольшой потенциал дальнейшего укрепления рубля. Для евро сопротивлением является 98,45 ₽ Если покупатели его пройдут, то цена пойдет к 101 ₽ Для юаня вероятен рост до 12,75 ₽

В центре внимания на следующей неделе будут данные по объему промзаказов, отчеты по рынку труда и запасам нефти в США. Через неделю, 15 декабря, пройдет заседание ЦБ РФ. Инфляция в России сохраняется на уровне выше 7% в годовом выражении.

Фондовый рынок

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

Итоги ноября на российском рынке акций в целом можно оценить как нейтральные. В индексе Мосбиржи основные события развернулись вокруг круглого рубежа 3200 п.

Нефть Brent за месяц потеряла около 8%, в то время как рубль укрепился к доллару на 5%. Очевидно, это была не самая лучшая конъюнктура для акций экспортеров, преобладающих в составе индекса Мосбиржи. Сдерживал покупателей и активизировавшийся санкционный фон. При этом целый ряд эмитентов опубликовал сильные отчетности за 3 квартал, а некоторые компании одобрили дивиденды. Это обусловило позитивную динамику в отдельных бумагах.

В первую неделю декабря покупатели могут вернуть индекс Мосбиржи выше 3200 п. Опорой для движения может послужить ослабление рубля. Впрочем, для более уверенного импульса потребуются более надежные драйверы, таковым может стать рост цен на нефть после переоценки рынком решений ОПЕК+ и на фоне нового начавшегося витка обострения на Ближнем Востоке.

На предстоящей неделе корпоративный новостной фон будет довольно насыщенным. В понедельник Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь.

На следующий день АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. В среду Сбер проведет День инвестора, состоится презентация Стратегии-2026, завершится прием заявок в рамках SPO Софтлайна. На собраниях акционеров Лукойла во вторник и Норникеля в четверг будут обсуждаться дивидендные выплаты, а на встрече акционеров Polymetal в пятницу — вопрос обмена акций. Важная статистика также ожидается в самом конце недели — инфляция в РФ за ноябрь и отчет по рынку труда США за минувший месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».