Курсы криптовалют растут в ожидании легализации правил игры

По данным Coinmarketcap, курс биткойна 1 декабря обновил 19-месячный максимум на отметке $38,8 тыс. К концу дня он несколько растерял в цене, снизившись до $38,2 тыс. Другие криптовалюты также росли в цене, хотя и более умеренными темпами. Ethereum (ETH) подорожал на 2,5% и приблизился к отметке в $2,1 тыс. Cardano и Polygon, а также мемкойны, включая Dogecoin и Shiba Inu, тоже участвуют в восходящем тренде.

Нынешний рост биткойна в основном связан с оптимизмом инвесторов относительно замедления темпов роста инфляции в США и возможным снижением ключевой ставки ФРС, считает региональный директор CommEX в России и СНГ Антон Торопцев.

Это, по его словам, подтолкнет к росту рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты, и акции. Помимо этого, крипторынок ожидает роста в преддверии халвинга (плановое сокращение вновь выпускаемых монет) в сети биткойна, добавил эксперт. Подорожание биткойна может быть связано с растущими технологическими сложностями майнинга, заметил глава PR и коммуникаций в ЕМСВ Майк Львов.

Также в условиях усталости рынка от затяжной криптозимы надежды инвесторов подпитываются и грядущими изменениями в регулировании отрасли, считает Львов. Несмотря на то что ужесточение регулирования приведет к дополнительным ограничениям как для пользователей криптовалют, так и для бизнеса, в целом это является благоприятной почвой для притока институциональных капиталов, указывает он. В частности, оптимизм инвесторов может вызывать возможное одобрение в США первого спотового биржевого фонда биткойна (ETF), говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. На крипторынке высока доля непрофессиональных розничных инвесторов, отмечает Антон Торопцев, с чем связана отчасти высокая волатильность, поскольку участники рынка более подвержены эмоциональным покупкам и продажам актива, чем профессиональные трейдеры и инвесторы.

Но Некрасов обращает внимание на отсутствие значительных откатов в движении цены биткойна. И это может свидетельствовать о его сильной покупательной способности и о том, что рынок находится на ранней стадии роста, считает эксперт.

При отсутствии негативных событий маловероятно снижение ниже отметки в $35 тыс., ожидает Некрасов.

Однако реальной проблемой для биткойна, по словам эксперта, остается его способность закрепиться выше важного уровня в $38 тыс. Исторические данные показывают, что цена биткойна неоднократно преодолевала этот уровень, но ненадолго.

В декабре, до Нового года, биткойн имеет все шансы превысить отметку в $40 тыс. и закрепиться, а также протестировать уровень в $45 тыс., полагает Торопцев. Он допускает продолжение роста биткойна в течение всего декабря. «Это так называемое ралли Санта-Клауса. В январе возможна коррекция, но в целом инвесторы на крипторынке полны оптимизма», — подчеркнул он. Торопцев убежден, что «многое зависит от регуляторной атмосферы относительно криптовалют в США» и если оптимистичные прогнозы оправдаются, то в ближайшие полгода можно ожидать повышение стоимости биткойна и общей капитализации крипторынка. Эксперт напомнил, что во время роста биткойна традиционно растут и другие криптовалюты, многие из которых по темпам роста даже обходят биткойн.

Ксения Куликова