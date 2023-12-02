Казначейство заявило о снижении дефицита бюджета России

В предварительном прогнозе Минфина об исполнении бюджета к 1 ноября доходы должны были составить 23,106 трлн руб. (+ 4,4%. на тот же период в 2022 г.). Расходы планировались на уровне 24,341 трлн руб. (+ 11,7% в сравнении с 2022 г.). Таким образом бюджет мог быть исполнен с дефицитом в 0,7% ВВП или 1,235 трлн руб.

В обновленном исследовании казначейства сказано, что доходы бюджета за январь-октябрь 2023 г. оказались выше на 1 млрд руб (23,107 трлн руб.), а объем расходов составил 24,157 трлн руб., что на 184 миллиарда рублей меньше оценки Минфина. Дефицит бюджета к текущему ноябрю зафиксирован на уровне 1,05 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год доходы бюджета России были запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год прогнозировался на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП.

В октябре 2023 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета ожидается в 1%. Позднее в ноябре подтвердил эту оценку.

30 ноября президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых сказал, что Силуанов «будет плакать» от предложений по дополнительным бюджетным тратам. Об этом он заявил в ответ на просьбу участников конгресса о расширении функционала «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской». В ответ Путин допустил проработку вопроса о расширении действия «Менделеевской карты» правительством, предположив, что внести дополнительные расходы в утвержденный бюджет до 2026 г. «будет непросто»,