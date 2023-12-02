ЦБ собирается укрепить рубль за счет массовой продажи юаней

Финансовые ведомства нашли способ повысить курс рубля. Госторговля валютой на российском рынке, которую ЦБ возобновит в 2024 году за счет Фонда национальной безопасности (ФНБ), не будут лимитирована. Объем продаж юаней, ставших теперь главной экспортной валютой для России, по идее, вырастет. Правда, по мнению независимых экспертов, этот план может не принести ожидаемого результата.

Сырьевым компаниям, уже сейчас отдающим государству львиную долю сверхплановых экспортных доходов, это не выгодно, поэтому регулятору для придется увеличить закупку валюты на бирже. На курс рубля эти действия могут повлиять непредсказуемым образом: доллар может как упасть до 85-и, так и подняться выше 100 рублей.

ЦБ расшифровал свои намерения по возобновлению биржевой торговли валютой: с января регулятор готов продавать больше юаней из ФНБ для поддержки рубля.

Возвращение Банка России к валютным операциям на отечественном фондовом рынке в последние дни стало самым обсуждаемым событием среди биржевых трейдеров. До начала августа этого года ЦБ, в роли уполномоченного агента Минфина, стабильно исполнял свои обязанности реализатора «бюджетного правила»: сверхдоходы от экспортных продаж углеводородов поступали в ФНБ, но при низких мировых котировках нефти средства Фонда могли быть использованы в качестве финансовой «подушки безопасности» федерального бюджета.

Потом денежная политика государства изменилась. Курс национальной валюты просел ниже отметки в 100 рублей за доллар, и при таком курсе даже покупка юаней на бирже (а Китай сейчас главный торговый партнер нашей страны) не помогает наращивать запасы в ФНБ. Сделки на бирже были заморожены и такой маневр пошел на пользу: стоимость «зеленого» упала ниже 90 рублей.

Более того, за последние месяцы активы ФНБ выросли с 11,3 трлн до 13,6 трлн рублей. Вывод очевиден: накопленные средства можно пустить на текущие нужды, то есть направить в реальную экономику. Пока курс рубля остается на относительно приемлемом уровне, путем продажи юаней можно дополнительно укрепить стоимость собственных денежных знаков. Дополнительные интервенции китайской валюты только помогут стабилизации рублевого курса.

Независимые эксперты считают, что регулятор не совсем прав в прогнозировании долгосрочных валютных операций. «Несомненно, после того как российских экспортеров обязали продавать на бирже не менее 90% от своей зарубежной выручки, объем продаж валюты всего за месяц вырос вдвое и достиг 823 млрд рублей. Опираясь на такую результативную статистику, можно предположить, что в будущем году аналогичные показатели могут оказаться еще больше, — отмечает инвестстратег УК “Арикапитал”, доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. — Между тем, скорее всего, наши чиновники рассчитывают, что экспортная выручка, в связи с повышением стоимости российского “черного золота” на азиатском рынке к европейским котировкам, снова окажется на высоком уровне».

Подобные выводы выглядят неубедительными. Стоимость наших энергоресурсов из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке способна как подняться до $100 за ьаррель (об этом свидетельствует глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль), так и опуститься до $40, если экономическая рецессия в мире затянется.

В связи с этим эксперты дают противоречивые прогнозы. По словам руководителя управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Дмитрия Александрова, точный объем валютных сделок станет понятен в конце года и будет зависеть от дополнительных трат российского бюджета в декабре: предварительно, на I квартал 2024-го можно оценить объем покупок валюты ЦБ за счет финансов ФНБ от 10−20 млрд до 150−170 млрд рублей в месяц.