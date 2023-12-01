Сумма замороженных Швейцарией активов россиян за год увеличилась на ₣200 млн

Объем российских активов, которые были заморожены Швейцарией после введения санкций против ряда россиян, увеличился на 200 млн франков за год, до 7,7 млрд франков ($8.81 млрд), сообщает в пятницу, 1 декабря, Reuters со ссылкой на правительство страны.

В декабре прошлого года министерство экономики, образования и науки Швейцарии заявляло, что в связи с антироссийскими санкциями были заморожены финансовые активы общей стоимостью в 7,5 млрд франков.

Увеличение заблокированных активов на 200 млн франков стало следствием добавления за истекший год в санкционные списки еще 300 физических и 100 юридических лиц.

При этом цифра в 7,7 млрд франков замороженных активов россиян является предварительной, так как на фоне добавления или же исключения лиц из санкционного списка эта оценка может быть изменена. Более точную цифру правительство представит в конце второго квартала 2024 года после того, как швейцарские банки отчитаются перед правительством.

Кроме того, общая сумма резервов и активов Банка России, заблкоированных в Швейцарии, составляет 7,4 млрд швейцарских франков (эта цифра стала известна в мае текущего года. — FM).

Как в октябре заявлял Государственный секретариат Швейцарии по экономике заблокированные в стране российские активы «не приносят существенной прибыли», в отличие от таковых в Бельгии. Ведомство также отмечало, что «внимательно следит за международными дебатами» относительно замороженных в мире российских активов и что привержено относительно них «скоординированному подходу».