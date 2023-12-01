Совкомбанк объявил о запуске IPO

Совкомбанк проводит IPO на Московской бирже, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Заявку на приобретение акций можно будет подать с 1 по 14 декабря через российских брокеров. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен на уровне от 10,5 до 11,5 ₽ за акцию. Это «соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд руб. до 219 млрд руб. и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO», говорится в сообщении банка. Совкомбанк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Акции были включены в первый уровень листинга Мосбиржи, один лот будет содержать 100 акций. Участвовать в размещении могут и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивает банк на 40−60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно, и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — сказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Как говорили источники РБК, перед размещением Совкомбанк был оценен в 0,9−1 капитала. На 30 июня он составил 213 млрд руб. без учета бессрочного субординированного долга. С учетом суборда на 30 июня капитал банка составил 247 млрд руб., на 30 сентября — 269 млрд руб.

«На банковский сектор всегда смотрят достаточно консервативно. Уровни доходности выше, а мультипликатор P/E (отношение капитализации к прибыли. — РБК) для банковского сектора намного ниже, чем для многих других. Хотя это реалии рынка, фундаментально мы не согласны с таким подходом. Это надежный растущий много зарабатывающий бизнес. Время покажет», — добавил Хотимский.

Банк планирует разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около 10 млрд руб., сказал он: «Наверное, можно было бы привлечь чуть больше, но это та глубина, которую на сегодняшний день российский рынок позволяет. Нет необходимости еще больше увеличивать эту сумму с учетом текущих ценовых параметров, мы оцениваем свой бизнес существенно дороже».

«Для нас эта сделка не является судьбоносной. Это не ситуация, когда акционеры продают банк или получают какие-то огромные деньги, сравнимые со стоимостью бизнеса. Основная цель данного размещения — перевод акции из статуса непубличной в статус публичной. В этом смысле долгосрочное позитивное отношение инвесторов к банку, которое сложится на рынке, важнее, чем практический результат», — объяснил Хотимский цель проведения IPO. Совкомбанк, по его словам, решил «не пытаться задвинуть цену куда-то в космос сразу на размещении».

30 ноября банк опубликовал отчетность за третий квартал. Чистая прибыль за девять месяцев составила 76 млрд руб., рентабельность капитала — 51%. «Мы полагаем, что мультипликатор P/B [капитализация к балансовой стоимости] для Совкомбанка составляет порядка 1,5х, что предполагает справедливую рыночную стоимость в 417 млрд руб.», — говорила ранее РБК аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Аналитик «Финама» Игорь Додонов в качестве предварительной оценки приводит сумму в 350 млрд руб.

Днем ранее Мосбиржа сообщила, что с 15 декабря включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам, его обыкновенные акции попадут в первый уровень котировального списка и будут торговаться с тикером SVCB.

Почему Совкомбанк пошел на IPO

Совкомбанк станет первым российским банком, который пойдет на IPO, с 2015 года. Он несколько лет готовился к размещению, но откладывал его на фоне скачков рынка в ходе пандемии коронавируса, начала российской военной операции на Украине и санкций (сам Совкомбанк попал под санкции США 24 февраля прошлого года). Нынешний выход на Мосбиржу происходит на фоне осенней серии IPO на российском рынке — свои акции в свободное обращение в сентябре-октябре запустили разработчик «Астра», сеть магазинов мужской одежды Henderson, золотодобытчик «Южуралзолото».

«Сейчас относительно благоприятный момент. Инвесторы готовы покупать новые акции. Считается, что риски по ним выше, чем по бумагам, торгующимся десятилетиями. Но и возможности интереснее», — сказал Хотимский. По его словам, банк не планирует «быстро собрать только ажиотажный спрос», а приоритет «будет отдан инвесторам, которые имеют долгосрочные стратегии». Участвовать в размещении будут и частные, и институциональные российские инвесторы, поскольку у банка «нет желания разместить акции только среди розницы».

«У нас большой опыт по привлечению институциональных инвесторов: на уровне пре-IPO (в 2018—2019 гг. — РБК) у нас участвовало большое количество фондов международных, РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — РБК). Некоторые из них будут участвовать и в новом размещении», — отметил Хотимский. Преимущественно это частные игроки, но «какие-то государственные вполне могут принять участие на рыночных условиях».

«Наибольшую преференцию, конечно, получат те люди, которые небольшими чеками хотят поучаствовать в нашем размещении, потому что для нас важно общее количество акционеров, поскольку это важный признак ликвидности акций. Определенные преференции получат наши сотрудники, которые проработали в банке много лет», — добавил совладелец банка.

Чего ждать инвесторам в дальнейшем

Что касается дивидендной политики, то Совкомбанк ограничивает «сумму дивидендов 25% снизу и 50% сверху от чистой прибыли» по МСФО, рассказал Хотимский. Но их размер будет зависеть от уровня банковских нормативов ЦБ, а они могут измениться по мере выхода банковского сектора из послаблений, которые регулятор давал в кризис.

В целом сумма привлечения в 10 млрд руб. для банка относительно небольшая, отметил Хотимский: «Это может ускорить те планы, которые мы закладывали бы без этого размещения». Он допустил, что частично эти деньги могут пойти на сделки M&A. Перед размещением банк приобрел еще одну страховую компанию — «Инлайф» — за 6,8 млрд руб.

«2024 год, в отличие от 2023-го, может быть более тяжелым для кредитных организаций, а, значит, такие возможности могут представиться. В момент, когда все очень-очень хорошо в банковском секторе, покупать не стоит. Лучше подождать, когда будут более привлекательные предложения. Думаю, что это возможно в следующем году, особенно в сегменте потребительского кредитования — мы видим жесткую позицию регулятора по ограничению ростов портфелей, по введению нового федерального закона, который ужесточает определенные практики, и это может ударить по бизнесу определенных банков», — допустил совладелец Совкомбанка.