Рынок не по сезону слаб

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,24%, до 3165,79 п., индекс РТС упал на 1,15%, до 1115,01 п. Давление на рынок оказали опубликованные в среду недельные данные по инфляции.

Опережающую динамику показали акции Мечела (MTLR 292,42 ₽, +2,09%) на фоне статистики от Росстата: добыча угля в России в октябре 2023 года достигла 38 млн тонн, максимума с начала текущего года.

В лидерах снижения оказались акции Селигдара (SELG 66,95 ₽, −3,04%). Производство золота в России в октябре 2023 года сократилось на 19,3% по отношению к сентябрю.

Рубль ослаб к доллару США до 89,4525 ₽ и к евро до 97,4025 ₽

Основные новости и события.

По данным Росстата, инфляция за неделю с 21 по 27 ноября составила 0,33% по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. На фоне усиления инфляционного давления Банк России может прибегнуть к очередному повышению ключевой ставки на заседании в декабре.

Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года, но пока не будет следовать квотам по сокращению нефтедобычи. Министры ОПЕК+ договорились об объемах сокращения добычи в 2024 году. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение в объеме 1 млн барр./ сут. Россия увеличит добровольное ограничение экспорта нефти и нефтепродуктов еще на 500 тыс. барр./сут. И еще на 700 тыс. барр./сут. в совокупности сократят добычу другие страны в составе ОПЕК+. Таким образом, в I квартале 2024 года предложение нефти в мире сократится на 900 тыс. барр/сут.

Лукойл (LKOH 7239 ₽, +0,51%) может установить полный контроль над крупнейшим месторождением нефти Эриду в Ираке в случае покупки 40% доли в проекте у японской Inpex. Запасы месторождения оцениваются в 7−10 млрд барр.

FESCO (FESH 78,21 ₽, −3,44%) намеревается приобрести портовую инфраструктуру в Астрахани.

К началу 2024 года цены на услуги Ростелекома (RTKM 81,58 ₽, +0,31%) конкурентам могут вырасти до 10%.

С 22 декабря в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС будут включены акции Совкомфлота, Самолета, Мосэнерго, Мечела. В лист ожидания попадали акции ВСМПО-Ависма, «Банка “Санкт-Петербург”, Ренессанс страхование и Ленты.

Чистая прибыль российских страховщиков за девять месяцев с начала 2023 года выросла в 3,3 раза, достигнув 382,2 млрд руб.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei 225 практически не меняется к предыдущему дню, китайский индекс Shanghai Composite показывает снижение на 0,3%.

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