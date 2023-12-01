Российский рынок акций открылся снижением основных индексов
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
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МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,31%, до 3 155,87 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 114,54 пункта (-0,04%).
К 10:21 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 150,69 пункта (-0,48%), индекс РТС снижался до 1 111,84 пункта (-0,28%).
В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 89,25 рубля (-0,22%), евро находился на уровне 97,39 рубля (-0,01%). Курс юаня находился на уровне 12,471 рубля (-0,14%).