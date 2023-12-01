Путин разрешил «Лукойлу» выкупить акции «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc

Получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством РФ, для совершения сделки больше не требуется, сообщается в документе.

ПАО «ЭЛ5-энерго» — российская энергогенерирующая компания, которая занимается обеспечением электро- и теплоснабжением промышленных предприятий и бытовых потребителей. Ранее она принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия». Enel успела выйти из российских активов осенью 2022 г. Доля итальянцев в «Энел Россия» была продана «Лукойлу» и структурам Газпромбанка.

«Лукойл» в декабре 2022 г. консолидировал 56,43% акций «ЭЛ5-энерго» после ухода иностранного владельца из России. Компании принадлежат Среднеуральская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Конаковская ГРЭС, а также Азовская и Кольцская ВЭС.

Согласно опубликованному отчету компании, «ЭЛ5-энерго» за девять месяцев 2023 г. получила 2,4 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета против чистого убытка в 2,76 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11,1%, и составила 38,84 млрд руб.