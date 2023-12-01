Правнучка основателя Lego продала акции компании почти на $1 млрд

Как пояснили в самом холдинге, речь идет о 4 млн акций — «небольшой части» бумаг, принадлежащих Кристиансен. Они были проданы примерно по 158 000 датских крон ($23 119). Вырученные средства были выплачены в виде дивидендов, а акции были аннулированы Kirkbi, т.е. другие члены семьи увеличили свои доли в холдинге. Кристиансен, как уточняется, намерена посвятить больше своего времени и ресурсов проектам по охране природы.

Kirkbi владеет 75% Lego, а также долями в ряде других компаний, облигациями и недвижимостью. Ее активы увеличились до 166 млрд крон ($24,3 млрд), в основном за счет роста прибыли Lego. Компанию, которая в будущем станет крупнейшим производителем детских игрушек, в 1930-х основал Оле Кирк Кристиансен.

Как сообщается на сайте Kirkbi, все члены семьи Кристиансенов играю разную роль в управлении бизнесом, но в каждом поколении один человек с согласия остальных берет на себя роль «самого активного владельца». В мае 2023 г. завершилась передача контроля над бизнесом от третьего к четвертому поколению и председателем совета директоров стал правнук основателя компании Томас Кирк Кристиансен, возглавивший также Lego A/S и Lego Foundation.

Lego, как и ряд других производителей игрушек, включая Mattel, Hasbro, Spin Master и Nintendo, прекратил свою работу в России в 2022 г. Бренды ушедших из России западных компаний, по оценке АИДТ, занимали порядка 15% рынка игрушек. Продукция под этими товарными знаками, а также Barbie, Harry Potter, Disney, Marvel и др., согласно приказу Минпромторга № 684, разрешена для параллельного импорта.