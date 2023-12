Позитивная статистика из Китая может внести немного оптимизма на российский рынок

Японский рынок также торговался в минусе, но ближе к закрытию смог ликвидировать потери. Безработица в Японии упала до 2,5% в октябре с 2,6% в сентябре. Индекс деловой активности в производственной сфере упал до 48,3 п. с 48,7 п. в октябре при ожиданиях более резкого падения до 48,1 п. При этом иена ослабла накануне до 148,1 за доллар. Дорожали акции банков, реагируя на рост доходностей в США: Mitsubishi UFJ Financial (+1,2%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,2%), Mizuho Financial (+0,3%). Потери, в основном, связаны с технологичными, или полупроводниковыми акциями: Tokyo Electron (-0,5%), Advantest Corp. (-0,9%), SoftBank Group Corp. (-1,6%). Впрочем, как мы уже указывали выше, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+1,5%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,2%), Canon (+1,5%), Honda Motor (+1,4%).