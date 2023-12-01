Позитивная статистика из Китая может внести немного оптимизма на российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки постепенно улучшили своё положение по сравнению с ранними торговыми часами. Нефть демонстрирует нейтральную динамику. Китай неожиданно показал рост активности в производственной сфере малого и среднего бизнеса. На этом фоне российский рынок может начать торги с небольшого роста. Во всяком случае, фиксация прибыли по коротким позициям в конце недели возможна. Рубль торгуется стабильно, хотя и более активно слабеет относительно евро. То есть более слабый рубль в сравнении с предыдущим днём может поддержать акции экспортёров.

Российский рынок завершил последний торговый день ноября в минусе. Ослабление рубля под занавес торгов не смогло помочь акциям экспортёров. Тем более, что в ОПЕК+ решили остановиться на относительно мягком варианте дополнительного сокращения производства. Акции «Роснефти» попали под фиксацию прибыли по факту публикации вполне сильной отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,537 млрд руб.

По итогам торгов 30 ноября Индекс МосБиржи — 3165,79 п. (-0,24%), а Индекс РТС — 1115,01 п. (-1,15%).

Активность малых и средних предприятий Китая неожиданно развернулась на рост

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Morgan Stanley и HSBC почти одновременно выпустили прогноз по китайскому рынку с ожиданием долгой зимы. Почти единодушно аналитики двух структур говорят о том, что ситуация может ещё ухудшиться до поворотного момента. Во всяком случае, отток капитала нерезидентов из китайских акций наблюдается уже четвертый месяц подряд. Меж тем индикатор деловой активности Китая в производственной сфере от Caixin вышел удивительно сильный. Показатель поднялся до 50,7 п. с 49,5 п. в октябре при ожиданиях снижения до 49,3 п. Напомним, что данный индекс в большей степени сосредоточен на предприятиях малого и среднего бизнеса. В Гонконге самое сильное снижение показывал технологичный сектор, теряя около 1,6%. Акции Alibaba Group снижались на 0,9%, Tencent Holdings снижались на 1,6%, а бумаги компании по доставке еды Meituan провалились еще на 2,6%. Таким образом, потери по Meituan за месяц приближаются к 20% капитализации. Hang Seng снижается уже четыре месяца подряд, а с начала года потерял 14,4%. Нерезиденты вывели 129 млрд юаней с китайского рынка в ноябре.

Японский рынок также торговался в минусе, но ближе к закрытию смог ликвидировать потери. Безработица в Японии упала до 2,5% в октябре с 2,6% в сентябре. Индекс деловой активности в производственной сфере упал до 48,3 п. с 48,7 п. в октябре при ожиданиях более резкого падения до 48,1 п. При этом иена ослабла накануне до 148,1 за доллар. Дорожали акции банков, реагируя на рост доходностей в США: Mitsubishi UFJ Financial (+1,2%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,2%), Mizuho Financial (+0,3%). Потери, в основном, связаны с технологичными, или полупроводниковыми акциями: Tokyo Electron (-0,5%), Advantest Corp. (-0,9%), SoftBank Group Corp. (-1,6%). Впрочем, как мы уже указывали выше, слабая иена поддержала акции экспортёров: Toyota Motor (+1,5%), Mitsubishi Heavy Industries (+2,2%), Canon (+1,5%), Honda Motor (+1,4%).

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 — 33489,90 п. (+0,01%),

Hang Seng — 17006,53 п. (-0,21%),

Shanghai Composite — 3032,88 п. (+0,11%).

Рынок выражает неуверенность в дисциплине ОПЕК+ по дополнительному сокращению производства

Нефть торговалась без существенной волатильности. Однако накануне состоялось снижение на фоне решения ОПЕК+. Прежде всего, дополнительное сокращение производства на 0,9−1,2 млн баррелей называют добровольным. То есть рынок вновь начинает сомневаться в дисциплине участников соглашения. Само ограничение будет действовать до конца I квартала. Саудовская Аравия лишь продлила своё добровольное сокращение на квартал. Россия дополнительно снизить экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей. То есть общий объём добровольного сокращения составит 0,5 млн баррелей в сутки. Рынок также обратил внимание, что решение было достаточно мягким, если учитывать утечку о возможном снижении добычи на 2 млн баррелей. В Goldman Sachs склоняются к сценарию снижения цен на нефть в декабре, так как дополнительное снижение производства будет весьма сложно осуществить.

По состоянию на 9:10 мск:

WTI — $75,95 (-0,01%),

Brent — $80,69 (-0,21%),

Золото — $2060,90 (+0,18%).

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