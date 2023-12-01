Появились новшества в сфере ЖКХ: Что жильцы должны успеть сделать до Нового года

Изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению. Это новшество касается в первую очередь жителей многоквартирных домов (МКД). Речь идёт о Федеральном законе № 71-ФЗ от 18.03.2023 г. «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона “О газоснабжении в Российской Федерации” и Жилищный кодекс Российской Федерации».

— Бывает, что многоквартирным домом управляет жилищный кооператив или ТСЖ, предоставляющие коммунальную услугу газоснабжения. Тогда в их уставе должна быть прописана обязанность заключить со специализированной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (если оно установлено). Кроме того, в законе расширили круг обязанностей органов государственного жилищного надзора. Теперь они станут контролировать соблюдение юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований к безопасной эксплуатации и техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это касается в том числе требований к содержанию относящихся к общему имуществу вентиляционных и дымовых каналов, — рассказал юрист Европейской юридической службы Денис Гришин.

Он пояснил, что договоры о техобслуживании внутридомового газового оборудования, заключённые собственниками жилых домов со специализированными организациями до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Если речь идёт о многоквартирном доме, то договоры, заключённые до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года. Документы должны быть приведены в соответствие с положениями Жилищного кодекса РФ до 1 января 2024 года.

— Исключительным правом на работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. Вводится требование о единстве организации для обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме. Это значит, что обслуживать газовые плиты, равно и как общедомовое газовое оборудование, будет иметь право только та организация, которая поставляет газ в данный многоквартирный дом, — пояснил Денис Гришин.

Организации, управляющие МКД, в которых установлено газовое оборудование, обязаны привести договоры управления такими домами в соответствие с требованиями п. 5 части 3 ст. 162 ЖК РФ в течение 90 дней со дня вступления в силу указанного федерального закона. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, управляющие многоквартирными домами, в которых установлено газовое оборудование, должны привести свои уставы в соответствие с требованиями части 1.2 ст. 113 и части 2.2 ст. 135 ЖК РФ также в течение 90 дней со дня вступления в силу закона.

— Важно перезаключить договор на газ до 1 января. Это необходимо для соблюдения законодательства и предотвращения проблем с поставкой газа. Жильцам следует внимательно ознакомиться с процедурой перезаключения договора, чтобы избежать недоразумений, — рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Если договоры не перезаключить, то собственник может быть привлечён к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Кроме того, отсутствие договора является основанием для отключения газа. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Он добавил, что перезаключить договор может как сам собственник, напрямую обратившись в газораспределительную организацию, так и уполномоченное лицо, выступающее в качестве заказчика от имени всех собственников помещений. Например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив.

В остальном, пояснил Владимир Кузнецов, обязанности собственников жилых помещений остаются без изменения, а иные договоры, связанные с осуществлением коммунальными службами своих обязанностей, не требуют внесения изменений и перезаключения.

Виктор Зубик также обратил внимание, что в некоторых регионах вводятся новые правила сортировки мусора. Жильцам нужно правильно собирать и утилизировать отходы, чтобы соответствовать требованиям и избежать возможных штрафов.