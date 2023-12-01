«Победа» уточнила размер штрафа за изменение ФИО в билете после претензий ФАС

На зарубежных рейсах размер штрафа составит 10 евро.

30 ноября ФАС сообщила о вынесении предупреждения «Победе» в связи с необоснованными тарифами за внесение изменений в ФИО в авиабилете — пассажирам за услугу нужно было, отмечало служба, заплатить от 500 до 5000 ₽ Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила, отметили в ФАС, уточнив, что такая плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика.

В авиакомпании заявили ФАС о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 ₽

13 июля служба выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления о росте стоимости авиабилетов на международные рейсы на 40%. В ФАС тогда пояснили, что подобные заявления «могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок».