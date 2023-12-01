Остался один день: какие налоги надо заплатить прямо сегодня

Итак, до пятницы включительно, 1 декабря 2023 года, россияне должны заплатить налоги за имущество за прошлый 2022 год.

Сюда входят налог за землю, квартиру или дом, а также на транспорт.

В России большое число собственников комнат, квартир (или долей в них), домов и коттеджей, земельных участков и транспортных средств (машин, мотоциклов, яхт, катеров и так далее).

Физлицам налоговая инспекция начисляет налоги на основании данных об имуществе, сумма зависит от кадастровой стоимости земли, строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках.

Существуют обстоятельства, когда налог можно уменьшить или не платить: в случае, если гражданин имеет право на налоговый вычет или льготу.

За неуплаченные в отведенный временной период налоги — уже со 2 декабря текущего года — начнется ежедневное начисление пеней.

В следующем 2024 году гражданам будет необходимо до 30 апреля заплатить налог на облигации и налог на прибыль от сдачи или продажи жилья. А до 1 декабря 2024 года — еще один налог — налог на прибыль, полученную по банковским вкладам в течение 2023 года.

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