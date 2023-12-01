ОАЭ не стали защищать Binance из-за «серого списка» FATF

Криптобиржа Binance не только знала о надвигающихся серьезных проблемах с американским законом, но «подготовила» к решению о выплате беспрецедентного штрафа своих VIP-клиентов — под мраморную говядину и трюфели, выяснило Bloomberg. Агентство также рассказало о том, какую роль в судьбе криптобиржи сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на чем «прокололась» Binance и о том, что компания уже пытается перевернуть «скандальную» страницу своей истории, уверяя инвесторов, что «их лучшие дни еще впереди».

Позволительная сумма

Криптобиржа Binance решила предупредить своих VIP-клиентов о готовящемся соглашении с властями США еще в сентябре. Компания организовала для них закрытый ужин в шикарном клубе «1880» в Сингапуре, в котором стойка администратора сделана из полуторатонного куска кварца, а вход выполнен в виде туннеля-калейдоскопа. Под стейки из мраморной говядины и букатини с австралийскими трюфелями Binance рассказала о «юридических контурах» соглашения с Минюстом Соединенных Штатов. Самого Чанпенга Чжао, который спустя два месяца признает себя виновным по уголовному делу и сложит полномочия гендиректора, на вечеринке не было. Однако Ричард Тенг, будущий сменщик Чжао, на встрече присутствовал и общался с гостями, которые напрямую спрашивали о деталях юридических проблем компании. Уже тогда, по данным Bloomberg, в беседах звучала цифра в размере $4 млрд будущих штрафов за урегулирование спора. VIP-клиенты покидали ужин не только со знанием самой этой цифры, но и с «убеждением, что Binance вполне может позволить себе заплатить такую сумму», отмечает агентство.

(Представитель Binance заявил Bloomberg, что описание событий было неточным, отказавшись при этом указать, какие именно аспекты были неверными).

Лицензия vs FATF

После долгих лет путешествий Чжао в 2023 году перебрался в ОАЭ. Его просторная квартира в центре Дубая находится рядом с Бурдж-Халифой, самым высоким зданием в мире. По данным источников Bloomberg, уже с мая Чжао регулярно упоминал в разговорах с руководством Binance, что готовится уйти в отставку. На ноябрьском блокчейн-мероприятии Binance в Стамбуле не появился ни Чжао, ни Йи Хе, соучредительница Binance, с которой у Чжао есть совместные дети.

Правовой статус Чжао казался безопасным, поскольку ОАЭ не имеют соглашения об экстрадиции с США, кроме того, экс-глава криптобиржи также поддерживал тесные отношения с влиятельными лицами ОАЭ, а представители официальных властей настаивали на том, что Чжао не нарушал никаких местных законов.

Тем не менее, давление на Binance усиливалось. Возможная сделка с Министерством юстиции, которая могла бы стать более выгодной для Чжао, сорвалась в начале 2023 года, после того как некоторые чиновники стали настаивать на том, чтобы он лично понес более суровое наказание.

Тем временем власти ОАЭ отчаянно пытались добиться исключения из «серого» списка базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — чтобы избавиться от усиленного контроля за своими операциями и смыть «пятно» на финансовой репутации.

Люди, знакомые с ходом обсуждения, рассказали на условиях анонимности, что «власти ОАЭ не сыграли никакой роли в решении Чжао добровольно прилететь в США и сдаться властям». Кроме того, к середине ноября Управление по регулированию виртуальных активов Дубая дало Binance понять, что не выдаст бирже полную лицензию на деятельность в ближайшее время (ожидается, что решение по «серому списку» будет принято в феврале 2024 года — прим. FM).

(Адвокат Чжао не ответил на просьбу о комментарии).

Подвел маркетинг

Компания появилась на криптосцене в 2017 году и почти сразу же обошла более крупных конкурентов. Изначально она базировалась в Китае, но после того, как правительство этой страны начало преследовать криптовалюты, переехала в Японию, а затем на Мальту. Официально Binance заявляет, что у нее нет штаб-квартиры.

Уитни Кейс, помощник директора по правоприменению и соблюдению требований Cети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, говорит, что в 2018 году ее ведомство обратило внимание на криптобиржу из-за ее маркетинговой программы. Компания тогда широко рекламировала, что не будет подвергать клиентов проверке личности для определенных типов счетов. После этого Управление министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало запрашивать информацию у Binance, анализировать сотни тысяч документов и проводить допросы свидетелей, чтобы убедиться, что компания неправомерно принимала американских пользователей и обходила местные законы.

В свою очередь, Джарод Купман, исполнительный директора по кибер- и криминалистическим услугам в отделе уголовных расследований Налоговой службы, входящей в состав Минфина (IRS), рассказал, что Binance впервые попала в поле зрения Вашингтона, поскольку быстро развивалась. В первый год ее ежедневные транзакции составляли в среднем более $1 млрд, кроме того, биржа имела значительное число американских клиентов.

Информации еще на 10 лет вперед

Расследования в отношении Binance начались в 2018 году, когда компании был всего год. В них участвовали различные подразделения Министерства юстиции и Министерства финансов. Комиссия по фьючерсной биржевой торговле (CFTC) подала в суд на Чжао и Binance в марте 2022 года, а в ноябре присоединилась к сделке на сумму $4,3 млрд. Представитель Минюста США Николь Арджентьери заявила журналистам в день оглашения сделки, что штрафы для Binance — «одни из самых значительных, которые министерство когда-либо накладывало на финансовое учреждение».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) к сделке не присоединилась, ее обвинения продолжит рассматривать суд (хотя Binance и Чжао уже попросили отклонить иск, утверждая, что ведомство превысило свои полномочия).

По словам Купмана, к концу 2019 — началу 2020 года следователи просеивали огромные массивы данных, включая журналы чатов, электронные письма и внутренние операции компании. Информация продолжала поступать, и ее было так много, что ресурсы оказались на пределе. Правительство могло бы продолжать расследование еще десять лет, поделилися Купман. «Это было больше данных, чем мы когда-либо получали по большинству других дел, вместе взятых», — сказал он. По его словам, в каждый момент времени в деле «копались» 30 или более человек — как из налоговой службы, так и из Министерства юстиции.

Чжао знал, что нарушает закон

Джарод Купман утверждает, что на протяжении многих лет Binance часто всплывала в других уголовных расследованиях IRS, в том числе в отношении российского даркнет-рынка Hydra, северокорейских хакеров, а также в связи с детской порнографией. «Мы постоянно сталкивались с Binance», — сказал он, утверждая, что преступники использовали эту платформу для обналичивания или отмывания доходов.

По словам Купмана, решающий момент для дела наступил летом 2022 года, когда следователи обнаружили недостающий фрагмент, который они так долго искали, — сообщения из внутренней переписки компании, которые, по его словам, свидетельствовали о том, что Чжао напрямую знал о том, что компания нарушает законы США.

Чжао грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафов до $500 тысяч. Вынесение приговора назначено на февраль 2024 года. Соглашение о признании вины с правительством США включает отказ от права на апелляцию при условии, что срок заключения не превысит 18 месяцев. Чжао сможет вернуться в компанию через три года.

«Лучшие дни компании еще впереди»

Тем временем, как пишет Bloomberg, Binance уже пытается перевернуть эту страницу своей истории и успокоить клиентов. В недавнем электронном письме, адресованном VIP-клиентам и институциональным инвесторам, новый генеральный директор биржи Тенг заявил, что «лучшие дни компании еще впереди».

«Я с нетерпением жду углубления наших отношений, поскольку мы продолжаем расти вместе», — сказал он. По словам нового гендиректора, «захватывающее объявление, которое подтвердит эту приверженность», будет сделано в ближайшее время.