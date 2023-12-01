15:05 (мск), источник: Frank Media

Инвестор из Петербурга выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Первая инстанция обязала брокера госбанка восстановить бумаги на его счете.

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Источник: AP 2023

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск частного инвестора Василия Кошелева к банку ВТБ — истец требовал возместить убытки из-за принудительного закрытия позиций по ряду ценных бумаг, в том числе акциям Сбербанка, «Газпрома» и нескольких выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), на брокерском счете. Из решения суда (на него первое обратило внимание издание «Фонтанка») следует, что брокер госбанка должен восстановить ценные бумаги на счете инвестора, а также компенсировать недополученные купоны по облигациям и дивиденды.

Как следует из материалов, Кошелев открыл короткие позиции под залог активов на 1,3 млн евро 26 января 2022 года. Однако через месяц в России случился обвал рынка. Банк 24 февраля предупредил клиента о возможном принудительном закрытии позиций по маржин-коллу, а вечером того же дня осуществил продажу части бумаг. Через несколько дней, 28 февраля, ВТБ осуществил принудительное закрытие позиций клиента, приобретя для этого 1,28 млн евро по курсу 120,92 рублей за одну единицу. В тот же день торги на Московской бирже были приостановлены. После возобновления торгов облигациями в конце марта ВТБ продал со счета клиента некоторый объем бондов.

Инвестор счел, банк не имел права принудительно реализовывать активы, поскольку на его счетах было достаточное обеспечение. «Суд всесторонне изучил материалы дела и доказательства сторон и вынес справедливое решение, в соответствии с которым восстановил не только активы Кошелева В. В., но также его задолженность перед банком ВТБ, имевшуюся до указанных в решении событий», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе группы «Созидание и развитие», чьим руководителем является Василий Кошелев. В ВТБ заявили, что будут обжаловать решение, так как с ним не согласны.
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