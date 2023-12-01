«Финам» приостановил внебиржевые сделки с заблокированными акциями с СПБ биржи

Брокер «Финам» приостановил торги заблокированными на СПБ бирже акциями, сообщила компания. Решение связано с процессом перевода торговой площадкой бумаг инвесторов на неторговые разделы, о начале которого СПБ биржа объявила во вторник, 28 ноября.

«Внебиржевые торги будут возобновлены, после того как “Финам” получит окончательную информацию от биржи и будут проведены соответствующие настройки торговых систем», — говорится в сообщении брокера.

Опция совершения внебиржевых сделок с иностранными ценными бумагами (ИЦБ), которые имеют листинг на Московской бирже, сохранена. «Сегодня инвесторам (для внебиржевых сделок. — FM) доступны более 200 инструментов, в их числе — акции иностранных компаний и паи фондов FinEx», — напомнила компания.

Внебиржевые сделки с заблокированными на СПБ бирже бумагами «Финам» запустил в апреле. Тогда можно было совершить сделки с акциями не больше 20 имен компаний. Затем компания несколько раз расширяла список доступных для внебиржевых сделок заблокированных ИЦБ. В сентябре «Финам» открыл торги также заблокированными бумагами с Московской биржи. К октябрю инвесторы могли совершать сделки уже с ИЦБ 600 имен. «Просто идея напрашивается: кто-то хочет выйти в кеш, кто-то готов купить на себя риск получения заблокированных активов», — говорил глава брокера Владислав Кочетков.

Торговать заблокированными ИЦБ на внебиржевом рынке могут инвесторы, у которых открыт единый счет в «Финаме». Для продажи в портфеле клиента должны находиться такие ценные бумаги зарубежных компаний, для покупки требуется статус квалифицированного инвестора. Комиссия брокера рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

СПБ биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября, а OFAC выдало лицензию торговой площадке на завершение операций с ней в срок до 31 января 2024 года. В тот же день биржа, на которой обращаются более двух тысяч ИЦБ, приостановила торговлю ИЦБ. С 3 ноября сделки на бирже можно совершать только с российскими инструментами, включая акции самой СПБ биржи.