Эксперты оценили, как новые решения ОПЕК+ отразятся на нефтяных котировках

На встрече 30 ноября страны ОПЕК+ решили, что не будут дополнительно увеличивать сокращение добычи нефти в 2024 году. На министерском заседании в июне этого года было обговорено снижение производства на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году, не считая добровольно взятых на себя обязательств лидеров сделки ОПЕК+ (России и Саудовской Аравии).

По добровольно взятым на себя обязательствам в 2023 году Саудовская Аравия дополнительно убрала с рынка 1 млн б/с и уже сообщила, что продлит добровольное сокращение до конца первого квартала 2024 года.

Россия добровольно сокращает добычу на 500 тыс. б/с с марта 2023 года и ранее продлила это сокращение на весь 2024 год. Также наша страна сократила экспорт нефти на 300 тыс. б/с сентября этого года.

Теперь, как сообщил вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+, Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти также до конца первого квартала 2024 года и доведет его с 300 до 500 тыс. б/с.

По словам Новака, в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок, темпом зависящим от рыночной конъюнктуры. Он также рассказал, что суммарное дополнительное сокращение добычи нефти другими странами сделки, не Россией и Саудовской Аравией, в первом квартале 2024 году достигнет 700 тыс. б/с.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, России не придется особенно сокращать добычу. По оценкам западных агентств, она находилась на уровне 9,5 млн б/с. С учетом принятых добровольных обязательств нам ее будет нужно опустить до уровня около 9 (чуть ниже) б/с. Но ограничение поставок нефти на зарубежные рынки достаточно хитрое. Мы же можем ограничивать и добычу, и экспорт одновременно, считает эксперт.

Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, цена на нефть Brent после решения ОПЕК+ продолжит балансировать в диапазоне 80−85 долл. за баррель. Что касается дисконта российской нефти Urals, то по итогам декабря 2023 года он может увеличиться до 13−15 долл. за баррель (против 9,6 долл. за баррель в среднем в октябре 2023 года). Скажется усиление прессинга американских регуляторов на судоходные компании, осуществляющие перевозки российской нефти, из-за чего перевозчики будут тщательнее подходить к соблюдению ценового потолка, хотя средняя цена Urals все равно будет оставаться выше 60 долл. за баррель.

С точки зрения Симонова, позитивный момент для ОПЕК+ заключается в присоединении к сделке Бразилии с января 2024 года.

По информации Bloomberg, она пока не будет участвовать в сокращениях добычи нефти. Но если учитывать, что Бразилия к 2030 году планирует нарастить добычу на 2 млн б/с до 5 млн б/с, ее участие альянсе можно считать большой победой ОПЕК+. Ранее многие эксперты сомневались, что Бразилия присоединится к сделке, именно из-за обязательств по снижению производства.

Как отмечал доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, Бразилия является одним из мировых лидеров по наращиванию объемов производства углеводородного сырья. И именно поэтому она не заинтересована во вступлении в картель, который нацелен на сдерживание добычи. Возможно, когда-либо впоследствии, после выхода на полку производства, Бразилия и могла бы рассмотреть возможность такого шага, но явно не сейчас.

Без обязательств по сокращению добычи для Бразилии вход в ОПЕК+ не будет нести негативные последствия. А альянс серьезно увеличит свою долю на мировом рынке нефти, в дальнейшем обязав Бразилию согласовывать объемы производства с другими участниками.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.